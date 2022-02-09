南海岸中華文化中心 恢復春節演出

爾灣光譜中心今年再度邀南海岸中華文化中心鼓團、舞團及太極俱樂部在春節演出中擔綱。（南海岸中華文化中心提供）

南海岸中華文化中心5日應邀到爾灣 光譜購物中心演出，以舞獅、功夫、民族舞蹈、太極拳、大鼓等精采節目，與各族裔民眾分享歡慶農曆新年的文化傳統。這是疫情 兩年來，中心的鼓團、舞團及太極俱樂部首度回到光譜中心的大轉輪前演出，令觀眾格外振奮。

南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭表示，隨著表演場地逐漸開放，文化中心今年農曆新年恢復向社區展示中華文化的現場演出，除了在爾灣光譜購物中心的三場表演，26日(星期六)會在塞格斯仲音樂廳（Renee and Henry Segerstrom Concert Hall）推出元宵燈節（Lantern Festival）。這場由中華文化中心與太平洋交響樂團合辦的慶祝活動，自開放民眾上網預約免費門票，已經發出5000張門票，可見居民對參加現場節慶活動的期待。

今年元宵燈節中增設「閃耀X我的文化」得獎作品展，鼓勵南加州 居民以藝術作品，詮釋多元文化的意義，截止收件日期是2月10日，參加藝術展詳情可參考南海岸中華文化中心網頁：https://tinyurl.com/k5an9bkp。