我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

3女研究生告哈佛 無視教授性騷擾 逾百學者站出來

南海岸中華文化中心 恢復春節演出

爾灣市訊
爾灣光譜中心今年再度邀南海岸中華文化中心鼓團、舞團及太極俱樂部在春節演出中擔綱。（南海岸中華文化中心提供）
爾灣光譜中心今年再度邀南海岸中華文化中心鼓團、舞團及太極俱樂部在春節演出中擔綱。（南海岸中華文化中心提供）

南海岸中華文化中心5日應邀到爾灣光譜購物中心演出，以舞獅、功夫、民族舞蹈、太極拳、大鼓等精采節目，與各族裔民眾分享歡慶農曆新年的文化傳統。這是疫情兩年來，中心的鼓團、舞團及太極俱樂部首度回到光譜中心的大轉輪前演出，令觀眾格外振奮。

南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭表示，隨著表演場地逐漸開放，文化中心今年農曆新年恢復向社區展示中華文化的現場演出，除了在爾灣光譜購物中心的三場表演，26日(星期六)會在塞格斯仲音樂廳（Renee and Henry Segerstrom Concert Hall）推出元宵燈節（Lantern Festival）。這場由中華文化中心與太平洋交響樂團合辦的慶祝活動，自開放民眾上網預約免費門票，已經發出5000張門票，可見居民對參加現場節慶活動的期待。

今年元宵燈節中增設「閃耀X我的文化」得獎作品展，鼓勵南加州居民以藝術作品，詮釋多元文化的意義，截止收件日期是2月10日，參加藝術展詳情可參考南海岸中華文化中心網頁：https://tinyurl.com/k5an9bkp。

南加中華舞團在爾灣光譜中心的大轉輪前慶祝農曆新年。（南海岸中華文化中心提供）
南加中華舞團在爾灣光譜中心的大轉輪前慶祝農曆新年。（南海岸中華文化中心提供）

爾灣 加州 疫情

上一則

南加內陸42歲男子與15歲少女情色交易 獲刑11年

下一則

聖蓋博上谷水務局 免費安裝家庭節水用具

延伸閱讀

易烊千璽賣破30億 2部片撐起中國春節票房

易烊千璽賣破30億 2部片撐起中國春節票房
芝市長參與北華埠春節遊行 重申反仇亞

芝市長參與北華埠春節遊行 重申反仇亞
紐約台山僑胞婦女聯合會春節送暖 派發蔬果

紐約台山僑胞婦女聯合會春節送暖 派發蔬果
賀年報喜 爾灣中文學校將設沉浸雙語小學

賀年報喜 爾灣中文學校將設沉浸雙語小學
佛光山紐約道場 雲端祈福&教做素菜

佛光山紐約道場 雲端祈福&教做素菜
中國春節旅遊 人數、消費雙降

中國春節旅遊 人數、消費雙降

熱門新聞

世說新聞團隊走訪了南加州華人社區的多家零售店和藥局，經過大半天的奔波，終於在這家店找到了傳說中的免費N95口罩。

世說新聞／拜登送的N95 我們找到了 品質竟這樣

2022-02-04 15:24
這對夫婦辱罵兩名不是華人的亞裔婦女，要她們「滾回中國」(ABC)

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

2022-02-03 10:58
華女未接種疫苗，連續一周高燒華氏104度，丈夫失去味覺、嗅覺。此為示意圖。（Unsplash.com）

「我們不中招沒天理」 華女未接種染疫狂燒1周

2022-02-07 02:20
華人過春節少不了去朋友親戚家聚會，要不要給孩子紅包成為發愁的問題。（記者張宏／攝影）

春節紅包給多少才不失禮？華人發愁

2022-02-02 01:20
3M公司生產的N95口罩。（路透）

政府送N95口罩 只是傳說？

2022-02-03 01:20
爾灣華人超市旁一家知名韓式燒烤店，日前發生一起光天化日持槍搶劫案。（截自餐館監視器）

驚悚／全美最安全城市爾灣 知名餐館遭多人持槍搶劫

2022-02-04 12:16

超人氣

更多 >
紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗

紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗
紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄

紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄
鞭炮聲大作 2歲娃蹲下捂住狗耳 溫柔模樣融化800萬網友

鞭炮聲大作 2歲娃蹲下捂住狗耳 溫柔模樣融化800萬網友
研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症

研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症
美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制