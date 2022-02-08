挪用公費賭博 洛縣80歲修女校長入獄

托倫斯修女因挪用天主教學校經費被判入獄。 （示意圖：unsplash）

南加洛杉磯縣托倫斯（Torrance ）一所天主教退休的小學校長，7日被判處12個月零一天的聯邦監獄監禁，罪名是竊取超過83萬5000元的學校資金，以支付包括賭博和旅行在內等的個人開支。

被判刑的被告是80歲的瑪麗·瑪格麗特·克魯珀(Mary Margaret Kreuper)，她被聯邦法官奧蒂斯賴特(Otis D. Wright II) 判刑，並命令支付82萬5338元賠償金，她早於2021年7月認罪。

截至2018年9月的十年期間，克魯珀從聖詹姆斯天主教學校挪用了數筆資金。她擔任校長28年，負責學校收到用於支付學雜費以及慈善捐款的資金，控制一家信用合作社帳戶，包括學校的一個儲蓄 帳戶，和一個用來支付學校雇用的修女生活費用的帳戶。

作為修女的克魯珀發誓要遵守清廉，但她將學校資金轉移到聖詹姆斯修道院帳戶和聖詹姆斯儲蓄帳戶，然後用轉移的資金支付上級不會批准的費用，包括在賭場產生的大筆賭博費用和某些信用卡費用，以及前往拉斯維加斯、優勝美地等地的支出。

檢察官 在一份量刑備忘錄中稱，克魯珀向學校行政部門偽造了月度和年度報告，以掩蓋她的欺詐行為，按年計算（每年約8萬3000元），她每年偷走相當於14名不同學生的學費。托倫斯警察 局、聯邦調查局和國稅局刑事調查局對此事進行調查，重大欺詐科的聯邦檢察官Poonam G. Kumar起訴此案。