我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新澤西等4州 解除校園口罩令 加州室內解禁但教室照戴

頭栓狗鍊的女人：中國「徐州八孩案」的扭曲風暴

南加內陸撞況多 嚴重車禍4死多人傷

記者啟鉻／河濱綜合報導
近日，內陸發生多起車禍，至少四人死亡。（警方提供）
近日，內陸發生多起車禍，至少四人死亡。（警方提供）

2022年新年開始，南加州內陸連續兩天發生多起交通事故，四人死亡多人受傷。

河濱市一名21歲男子，6日晨駕車失控高速撞向路邊電纜桿，當場死亡。河濱市警方表示，車禍發生在Van Buren大道與Ducan街交匯處。車禍調查員說，一輛黑色KIA自Van Buren大道北向線行駛，撞向路邊電纜桿後，停在Duncan路南邊。肇事車上還有一名乘客，在救援人員趕到前離開現場。警方說，死者是河濱市居民，尚未透露姓名。

同一天凌晨，91號公路河濱市段發生兩車相撞車禍，三人嚴重受傷，兩人受輕傷。警方表示，車禍原因與其中一輛肇事車逆向行駛有關。

河濱市消防局說，救援人員於凌晨1時31分趕到車禍現場，當時車禍中兩輛車都損壞嚴重，乘客困在變形車內，經搶救脫險。所有傷者送往醫院救治。車禍原因正在進一步調查中。

當天上午9時許，河濱縣艾辛諾湖市（Lake Elsinore）74號公路上，一輛摩托車駕駛員行駛中失控撞向路邊護欄，因力度過大，摩托車直接甩了出去，駕駛員重傷不治。車禍發生在Rocky路以北東向線，車禍導致位於聖塔安那山區路段交通限制數個小時。

5日凌晨，聖伯納汀諾縣科爾登市（Colton）10號公路發生嚴重車禍，一對男女重傷不治，警方表示，死者來自洛杉磯縣聖費南度谷的Pacoima。車禍發生在凌晨2時，位於Pepper街以東，當時一輛日產車因故停在路肩上，被另一輛豐田車失控從後方直接撞上，日產車遭撞擊後翻覆，滾落路基，駕駛54歲Jose Carranza，59女性乘客Milagro Nieto-Campos當場死亡。

加州公路巡警局官員表示，確信豐田車女駕駛因醉酒駕車，在車禍現場被拘捕。警方並未就兩名受害者為什麼將車停在路肩做出說明。

車禍 加州 豐田

上一則

2022年國泰銀行中國留學生獎學金 接受申請

下一則

挪用公費賭博 洛縣80歲修女校長入獄

延伸閱讀

南加州將迎大風高溫天氣 最高可達80度

南加州將迎大風高溫天氣 最高可達80度
南加內陸近期多起車禍 四人死亡多人受傷

南加內陸近期多起車禍 四人死亡多人受傷
南加聖蓋博谷、橙縣上空軍機頻現 海軍陸戰隊兩周實戰演習

南加聖蓋博谷、橙縣上空軍機頻現 海軍陸戰隊兩周實戰演習
職員發送損中言論 內陸厄浦蘭學區調查

職員發送損中言論 內陸厄浦蘭學區調查
業務擴大 南加內陸賭場忙招聘

業務擴大 南加內陸賭場忙招聘
南加內陸賭場忙著找人手 應對旺季

南加內陸賭場忙著找人手 應對旺季

熱門新聞

世說新聞團隊走訪了南加州華人社區的多家零售店和藥局，經過大半天的奔波，終於在這家店找到了傳說中的免費N95口罩。

世說新聞／拜登送的N95 我們找到了 品質竟這樣

2022-02-04 15:24
這對夫婦辱罵兩名不是華人的亞裔婦女，要她們「滾回中國」(ABC)

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

2022-02-03 10:58
關閉最多銀行分行的是Wells Fargo。 （美聯社）

全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首

2022-01-31 15:17
華女未接種疫苗，連續一周高燒華氏104度，丈夫失去味覺、嗅覺。此為示意圖。（Unsplash.com）

「我們不中招沒天理」 華女未接種染疫狂燒1周

2022-02-07 02:20
華人三代拒接種疫苗，為防疫全家幾乎足不出戶。此為示意圖。 （Unsplash.com）

華人三代拒打疫苗「禁閉在家」 孩子不上學 大人辭工作

2022-01-31 01:20
洛杉磯前20% 富人的平均收入是26萬8700元。（Unsplash.com）

在洛杉磯收入多少才算富有？超級富豪平均薪水看這裡

2022-01-31 15:51

超人氣

更多 >
冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下
哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？
冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金

冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金
冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀

冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀
法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回

法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回