線上春晚 聖瑪利諾中文學校學生展才藝

聖瑪利諾中文學校舉辦農曆新年慶祝活動，展現學生才藝。（聖瑪利諾中文學校提供）

原擬2月5日農曆初五在中文學校校園舉辦的農曆新年慶祝活動、學生才藝表演，因疫情影響無法以現場即時表演方式開放給家長，又不想讓期待展現才華的孩子們失望，聖瑪利諾 中文學校在車慶餘校長與全體老師的努力之下，以錄影方式於當天完整呈現各年齡層學生的演出。

該校運用線上科技提供連結，讓無法親自觀賞的家長，以串流媒體（streaming）的方式，看到自己孩子的演出。今年度上任的聖瑪利諾華人協會會長李清瑗、中文學校新任主席錢昶華均率先向所有學生、家長拜年。聖瑪利諾學區 教委張志堅、學區總監Linda de la Torre特別以華語向大家恭賀新年、參加台灣華語文課程的市政府主管，也以學到的華語說吉祥話祝福大家。洛僑文教中心主任陳敏永也在線上致詞，除了肯定華人協會、中文學校一直以來的努力之外，並向全體師生祝賀新年。

聖瑪利諾中文學校舉辦農曆新年慶祝活動，展現學生才藝。（聖瑪利諾中文學校提供）

線上播出春晚級演出均由學生擔綱，有舞獅、迎財神、功夫鐵扇舞蹈、民俗舞台劇 「老鼠娶親」、經典學堂背誦詩詞、歷代傳說人物與服裝展等。其中，「老鼠娶親」舞台劇的道具；花轎、聘禮、太陽、牆壁、風、雲等，也都是由老師帶著學生親手製作。各年齡與各階段學生均展現中文的成果，分別以歌曲、戲劇演出、故事敘述的方式發表才藝演出。

在聖瑪利諾學區全力支持下，開放禮堂舞台，有燈光、音響，完全專業水準，完成全部節目的錄製，並由專業視覺顧問帶領聖瑪利諾全體老師，在時間壓力下完成影片後期製作。全部節目在2月5日以線上連結方式，將精彩的農曆新年慶祝會送到每一個家庭中。