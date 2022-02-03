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加稅千億、取消紅藍白卡…健保單一支付改革 胎死腹中

編譯組／綜合報導
主張單一付款草案的州眾議員卡拉。（卡拉選民網站）
主張單一付款草案的州眾議員卡拉。（卡拉選民網站）

民主黨人試圖推動的加州醫療制度基進改革的「單一付款法案」（single-payer health care），今年再度闖關失敗。這項加稅1630億元，並且取消所有現行醫療保險的「改革」，充滿了尖銳的對立。

2017年，參議會試圖推動參會版單一付款法案，但遭到眾議會議長藍登（Anthony Rendon）擱置。2021年再度浮上檯面的眾議會AB 1400草案，則是由眾議員卡拉（Ash Kalra）提出，經過一年漫長爭論後，卡拉1月31日宣布不將草案送交院會表決，因為他手上的同意票太少。

長年支持單一付款法案的加州護理師協會（California Nurses Association）譴責卡拉的決定，只是為了掩護不願為加州人民負責的民選代表，但他們這些政客原本就應該為病患發聲，並通過領先全美的AB 1400草案。四年前，當藍登不願表決單一付款草案時，護理師協會也憤怒地稱之為「懦弱之舉」。不過藍登當天表示，他這次很遺憾卡拉放棄表決，如果交付表決，他會投下贊成票。

單一付款法案為何引起那麼大的爭議？以這次的AB 1400草案為例，形同加州版全民健保的「CalCare」將取代紅藍白卡，所有的醫療費用都將由「單一支付者」負擔，而這個single-payer就是加州政府。加州版全民健保的立意雖好，但聯邦與加州造成最高3910億元的額外負擔，為此卡拉還另外提出加州第11號修憲案，加徵1630億元以協助單一支付制度。

支持AB 1400草案的意見認為，經歷過新冠疫情後，絕大多數加州民眾都認同，加州政府應該更重視醫療費用是否超出負擔的問題。也因此，醫療與撥款委員會初審過關，眾議會民主黨進步連線（Progressive Caucus）也聲明，如果任何議員膽敢阻撓草案，他們將撤銷對其的支持。

但反對方認為，為了CalCare，納稅人得付出極高代價，還會巨幅擾亂現有的醫療制度，加州商業協會（California Chamber of Commerce）等利益團體則強調，CalCare將會導致職缺大減，也會傷害企業既得利益，而且無法達成平價且優質醫療的原意。眾議會共和黨領袖Marie Waldron則說，幸好民主黨人懸崖勒馬，因為由州政府接管全州醫療太不實際了。

加州 民主黨 健保

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