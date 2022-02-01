加大部分校區 恢復面授課程

爾灣加大與洛磯加大等校，返校上課的學生必須出示第三劑加強針的注射證明。(爾灣加大網頁)

包括洛杉磯和爾灣加大 在為期三周遠距教學後，1月31日恢復面對面線下教學。但在疫情持續陰影下，加大各校區 重返面對面上課並非一帆風順，部分學生表達訴求，希望學校給予他們更多線上與線下上課靈活性，然部分教師卻認為，若所有課程都提供線上與線下，將造成教師巨大壓力。所有返校上課學生都需出示疫苗 證明，若符合條件，更需出示注射加強劑證明。

加大在上個秋季學期，大部分恢復線下教學後，今年1月份前，再次因變種病毒Omicron肆虐下改為線上授課，但在高疫苗接種率和疫情已出現轉折下，大部分校園紛紛恢復線下上課。

然而，包括洛杉磯、戴維斯和爾灣加大學生團體，計畫於本周進行一日罷工，表達他們希望在面對面與遠距課程上有更多靈活性。

部分教師表態支持，包括爾灣加大社會學系，但也有人指出，若沒有更多教師，所有課程要做成兩種版本，將造成巨大壓力，因要提供高品質的線上課程，不僅只是錄制課程影片。

與此同時，各校園的返校學習計畫差異很大。聖地牙哥加大允許教師選擇在本季度保持線上教學。柏克萊加大要求全員返校上課。洛杉磯加大 則允許額外兩周進行線上學習，某些條件下允許延長線上教學。這些決定由各校區自行授權。

加大系統28萬5000名學生，對上課方式也各有想法。聖塔芭芭拉加大對約5000名學生進行調查發現，希望線上與線下教學的學生比例幾乎相當。爾灣加大2500名學生去年1月調查中，大多數學生希望兩者兼併，20%喜歡面對面上課，10％希望線上學習。

加大學生協會主席，聖塔芭芭拉加大生Esmeralda Quintero-Cubillan贊成兩種選擇，他們希望維持彼此友情，但也希望有線上課程選項，讓學生保護自己健康，靈活安排時間。

加大官員稱，校園比周圍社區更安全。學生需接種疫苗、加強劑、戴口罩、保持距離、定期檢測和安全調查。如在洛杉磯加大，99%學生、教職員已接種疫苗或得到豁免。七天平均陽性率，已從1月3日的8.2%降至24日的2.6%。

然而，灣加大學生會在校園論壇內，則敦促學校採取雙重選擇，並計劃與洛杉磯、戴維斯加大學生，2月2日進行一日罷工。

爾灣加大博士生Lacey Wood說，自己害怕接觸病毒，特別是有兩名年幼孩子。該校大學部學生會主席Yoseph Ghazal說，自己迫不及待希望返校，但強烈支持不同人做出不同選擇的權利。

他們的要求獲得爾灣加大社會系支持。學院聲明說，教師們基於公平的理由，承諾在冬季學習剩餘時間裡，持續替學生進行線上教學。

加大系統教師意見也分歧。柏克萊加大教師協會聯合主席James Vermon說，學校要求所有人恢復線下教學，許多教師「渴望擺脫Zoom」，但其他人則持謹慎態度。

「我個人認為，經常在Zoom或小型環境中的校園領導者，不該在無法或不願意情況下，在過度擁擠和通風不良的教師內進行大規模公共衛生實驗」他說。

目前聖塔芭芭拉加大，允許有五歲以下兒童的教師繼續線上教學，其他計畫線下教學者，可在最多一半的課程中切換至線上。

河濱加大教師則可通過系主任和院長，申請在冬季學期剩餘時間繼續進行遠距教學。麥賽德加大（UC Merced）則在2月11日前，逐步全面恢復線下課程。