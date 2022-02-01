聖蓋博搶劫殺人 被害人身分確定 疑大麻招禍

二樓有一扇鐵門還掛著一把鎖，但並沒有上鎖，輕易就能推開。（記者邵敏／攝影）

南加州華人 聚集的聖蓋博市（San Gabriel）26日晚小年夜發生一死一重傷槍擊命案，當場身亡的華裔 男子身分已確定。相關側面消息顯示，槍擊案發生原因，可能與案發現場的大麻 有關，但警方尚未證實。但華裔鄰居抱怨，近年該地區治安越來越差，曾被歹徒跟蹤到家搶劫。

聖蓋博華人槍殺案，被害人身分確定，疑種大麻招來殺身之禍。（記者邵敏／攝影）

1月26日晚10時20分左右，聖蓋博市Prospect Ave 1400街區的一幢公寓樓裡發生槍擊案，一名華裔男子當場死亡。據洛杉磯縣驗屍官辦公室證實，死者名叫黃丹尼(Danny Wong，譯音)，現年53歲，現場另外還有一名華裔男子受槍傷，幸無生命危險。

嫌疑人走到案發房間須經過兩層樓梯，鄰居認為不是隨機的搶劫殺人案。（記者邵敏／攝影）

隨機搶劫 不會跑到三樓

據之前報導，公寓管理員認為槍案起因是搶劫殺人。但究竟是隨機上門搶劫引發的兇案，還是有預謀而來？31日下午，本報記者再次來到案發現場，這是一幢三層公寓樓，住著五六戶人家，基本上都是華人，命案發生在三樓，根據現場觀察，如果要走到案發房間，必須經過兩層樓梯，二樓有一扇鐵門還掛著一把鎖，但並沒有上鎖，輕易就能推開。

華人A女士與兩個年幼的孩子住在二樓，對這起命案的發生，她非常害怕，認為這起案子不是隨機的搶劫殺人案，「按常理，歹徒如果隨機上門搶劫，不會特意跑到三樓，肯定會挑選最方便的下手。」

據A女士反映，她之前經常聞到公寓樓裡有大麻的味道，但不確定是哪家，案發後，公寓樓管理員跟住戶提及，警方在命案房間找到不少大麻。 A女士說，「猜測這戶人家有可能是在種大麻，早被人瞄上了，所有才會乘機下手。」關於被害人是否是因為種大麻才招來殺身之禍，目前警方並沒有證實。

案發現場三樓有兩家住戶，鄰居說，案發這戶一直大門緊閉，懷疑在裡面種大麻。（記者邵敏／攝影）

鄰居抱怨 附近治安糟糕

A女士說，這戶人家一直深居簡出，她從來沒有與住在裡面的人打過照面，「這幢公寓樓就這幾戶華人，大家進進出出都見過面，只有這戶我從來沒見過，大門一直緊閉。」

案發公寓樓對面另一名華人C女士回憶，案發當晚她聽到很大的吵鬧聲，是用國語在爭吵，隨後就聽到槍響，「我很害怕，就關緊門窗。」

案發現場是一幢三層公寓樓，住著五六戶人家，基本上都是華人。（記者邵敏／攝影）

C女士的哥哥C先生表示，他住在這裡已有十多年，附近治安十分糟糕。 C先生說妹妹幾個月前曾遭遇過跟蹤搶劫，「我妹妹從銀行取現金回來，路上被歹徒尾隨跟蹤到家裡車庫，一下車就被對方搶劫，至少搶走上千元，還有一個名牌包。」C先生補充說，他的弟弟曾坐在家門口的台階上，被人指著槍當場搶走皮夾，「這裡治安太差了，以前還有幫派爭鬥。」

住在現場公寓樓裡的A女士心有餘悸，她說自己也考慮過搬家，但現在找房子太難，房租很貴，「我現在住的這個兩居室月租金1500元，算是便宜的，現在市場上一居室都要1500元，如果不在這裡住，我帶著兩個孩子又去哪裡呢？」