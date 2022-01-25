燒頭香、買年貨、逛園遊會 南加處處有年味

迪士尼現場寫春聯福字。（記者張宏／攝影）

雖然疫情仍在，南加州 有很多充滿年味的所在，無論是華人超市 裡的年貨、餐廳裡的新年美食 ，還是停辦一年的迪士尼新春園遊會、西來寺大年初一的燒頭香活動等，都讓因為疫情無法回國的華人感受過年的滋味。

參訪寺廟 點燈祈福

西來寺在春節期間，仍將採取線上預約參訪的方式，民眾可上http://www.hsilai.org官網預約，農曆新年期間法會均以線上舉行，1月31日除夕晚間7時30分起，舉辦「辭歲延生普佛」，以及初一「新春禮千佛」法會，年十二、十三的「供佛齋天」法會、元宵節「光明燈上燈法會」等。此外初一下午4時，線上直播「北美佛光春晚 -佛光之夜」與大眾同慶新春。詳情登錄http://www.hsilai.org。

蒙特利公園市般若修德善堂及黃大仙祖宮也會在除夕當天開放信徒在佛堂門口拜佛、登記拜太歲消災和燃點光明燈祈福。

到園遊會 品嚐亞洲菜

加州迪士尼冒險樂園停滯一年的農曆新春園遊會今年再次閃亮登場，從即日起至2月13日。活動內容有全新的花木蘭遊行，寫春聯和許願燈籠、還有中、韓、越的民俗音樂表演，及各個亞洲國家的美食，民眾可購買美酒佳餚通票，品嚐一系列誘人的亞洲風味菜餚，如叉燒包、香辣豬肉擔擔麵、獅子頭肉丸等。更多詳情可查閱Disneyland.com/LunarNewYear

The Grove購物廣場和Citadel暢貨中心也會在春節有慶祝活動，The Grove在1月24日至2月6日現場有農曆新年裝飾。 民眾還可餐廳春節美味折扣和頂級品牌的特別優惠。Citadel 也會有舞獅表演。

聖瑪利諾市漢庭頓圖書館2月5日至6日也會在流芳園帶來農曆新年活動，活動現場有舞獅、變臉、武術和中國音樂表演，還有各種民俗藝術和工藝示範。

華人超市 購置年貨

在華人超市，年貨早早就擺放在醒目區域，除了傳統的糕餅，還有一些充滿節日氣氛的新品，比如鯉魚形狀的年糕。在Costco也有臘肉和春節裝飾等年貨。華人劉小姐在網上購置了很多福字、春聯燈籠等新年裝飾，還買了富貴竹和桃花。她說，過年不能回國，在美國過年也要弄足節日氣氛，不然海外華人太慘。

餐廳吃盆菜年糕八寶飯

不少港式餐廳在新年期間都推出盆菜，像888海鮮餐廳在春節推出價值238元到368元的「鮑羅萬有」盆菜，還有福祿壽甲魚燜雞、珍味品鮑魚鳳爪等新春美食。一些上海餐廳則推出八寶飯和鹹蛋黃肉粽等節日美食。