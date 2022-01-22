喬蕾：「新東方」開發海外市場 堅持做好

比鄰中文Blingo的CEO喬蕾。（比鄰中文提供）

去年因中國政府「雙減」政策遭受巨變的新東方教育 科技集團，在危機中尋求突破，去年8月迅速將其中一個在線平台改造成「比鄰中文Blingo」，進軍包括美國在內的海外三至15歲小孩中文學習領域。而該平台的CEO 喬蕾也面臨著巨大的工作壓力，從新東方英文老師做起的他，一步步做到部門管理者再到CEO，坦言將會把海外中文學習業務堅持做好、做下去。

「比鄰中文Blingo」對於喬蕾來說就像自己的孩子，其前身為2017年8月成立「新東方比鄰外教」，從成立那天起，喬蕾就是CEO。那時平台業務主要是為國內青少年提供在線小班外教服務。經過短短四年的發展，平台從零發展到有2000多位外教教課，21萬學員在線學習的規模。

然而就在平台快速成長的階段，中國政府出台了「雙減」政策，即減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔，不允許外教再教授中國小孩課程，平台四年發展的努力不得不在一夜之間叫停。

雖然沒有了原有的外教業務，但平台建立四年以來的、21萬學員反饋累積的線上教學經驗還在。平台在去年8月正式轉型為海外小孩中文學習平台，喬蕾說，他相信未來海外中文培訓市場是巨大的。他說，會堅持做這塊業務，堅持做好。

喬蕾在新東方工作至今約有17個年頭了。最初他是位英文培訓老師。有趣的是，喬蕾的本科專業並非英文，而是廣告。喬蕾說，當時覺得廣告專業如果有英文的加持，在職場上會更有競爭力，於是就自學英文考了托福和雅思，結果兩種考試都考了高分，後來就進入新東方做了英文教師。

喬蕾在教學過程中屢獲好評，新東方內部文化有著「教而優則仕」的傳統，喬蕾後來又做了武漢等地新東方學校的校長、校長助理，期間幫助學校轉虧為盈，他負責的一些項目也是業績顯著。從英文老師到老師培訓員，再到部門管理者和「比鄰中文Blingo」CEO，喬蕾說靠得主要是勤奮，在不同階段堅持學習，從自學英文，到後來學習互聯網不斷更迭的知識層面，在喬蕾的操盤下，誕生了新東方幾百萬粉絲的抖音IP。

喬蕾說，擁有自省能力很重要，他堅持以謙遜的方式向同行對手討教經驗，積極看待變化。就像他負責的平台的這次轉型，他說，只有真正好的平台和內容才能夠打入海外華人 市場，會踏實、一步一個腳印堅持將「比鄰中文Blingo」做好。