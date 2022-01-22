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賈西提前幕僚長洩底 電郵怒批黑命貴「煩人」

洛杉磯訊
稱「黑人的命也是命」「煩人」 洛市長前幕僚長電郵被洩露（C40.org）
稱「黑人的命也是命」「煩人」 洛市長前幕僚長電郵被洩露（C40.org）

根據Vice新聞報導，洩露的郵件顯示，洛杉磯市市長賈西提（Eric Garcetti）前幕僚長、現策略顧問Anna Guerrero稱「黑人的命也是命」（Black Lives Matter，BLM）活動「令人心煩」。

Vice新聞拿到了Ana Guerrero在2016年、2017年發出的郵件，發現了上述對「黑人的命也是命」不敬的言論。在2016年10月，時任賈西提幕僚長（Chief of Staff）的Anna Guerrero對市長賈西提宣佈洛杉磯市為庇護城市相當不滿，在一封發給洛市移民事務辦公室前主管的郵件中，她寫到：「我對所有左派人物感到厭煩，僅次於對BLM的厭煩程度。」

不止如此，在2016年9月12日的一封郵件中，Ana Guerrero批評當時剛上任的平民警察委員（civilian police commissioner ）與BLM的親密關係，嘲諷了那位委員長的用詞「結構性種族主義」（structural racism），在郵件中，她寫道，「他們叫我們種族主義者。」

Anna Guerrero曾因在臉書某群組中對勞工領袖Dolores Huerta的不當言論而被暫時停職，當時她稱Dolores Huerta為「嫉妒的老女人」。目前Anna Guerrero是賈西提的策略顧問。

根據Vice，賈西提也在多封郵件的接收者之列，雖然他並沒有發出任何對BLM不敬的言語。

對於Vice新聞的爆料，賈西提辦公室回應到，「如果有我們辦公室職員說了不該說的話，我們會在內部解決問題，我們會繼續努力讓洛杉磯市變得更加公平正義。」

賈西 黑人的命也是命 BLM

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