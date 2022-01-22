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鐵道劫竊逮280人 犯罪現場堪比第三世界 紐森決重懲

編譯組／綜合報導
工作人員20日清掃鐵道劫竊案的現場。（美聯社）
工作人員20日清掃鐵道劫竊案的現場。（美聯社）

聯合太平洋鐵路公司（Union Pacific）設在洛杉磯市的貨運集散場近期連連遭到強劫偷竊，媒體上周曝光的現場畫面凌亂不堪、慘不忍睹。20日到訪的加州州長紐森在與交通局人員清掃現場之餘，強調這類犯罪直比第三世界國家，不能再以單一犯行處理，未來必須比照快閃搶劫案件，以組織犯罪論處刑責。

紐森指出，就他所知，迄今已有280人因鐵道劫竊被捕，不過他並不清楚這些人何時被逮，與起訴進度。但他仍說，願意聯合全州的執法與檢察單位，針對鐵道劫竊展開執法。紐森說，就像洛市、舊金山與其他城市的打砸搶案件，鐵道劫竊同屬組織犯罪，背後一定有主導與指揮者，未來論處刑責時必須納入考量。

加州先前對輕罪與非暴力重罪採取零元保釋的政策，但此一作法已在2020年終止，不過洛杉磯縣高等法院仍採此一原則，已然引發共和黨人的反對。聯合太平洋先前去函洛縣檢察長賈斯康（George Gascón），正是認定洛縣縱放嫌犯，「不少人交保不到24小時又再犯案」。紐森20日的發言似乎有意改變此一悖違現象。

針對鐵路劫竊頻傳，加州與洛縣政壇又是一波騷動，除了聯邦眾議員要求聯邦檢方介入，加州參議員維克（Scott Wilk）也宣稱罪犯明顯知道加州法律漏洞何在。但賈斯康辦公室仍然表示，會與執法機關合力打擊犯罪，但聯合太平洋先前提出的案件中，部分確實證據不足，不能片面要求賈斯康起訴。

加州公路巡警（CHP）隊長Charlie Sampson表示，他們將會調派零售竊案的警力協助鐵道巡守。洛縣警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）則是表示，先前專責處理貨運列車竊案的單位已經裁撤，未來將與聯合太平洋、聯邦警力搭配協調，以維護鐵路沿線的安全。

 

加州 紐森 洛縣

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