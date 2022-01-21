我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

5歲以下接種輝瑞疫苗 佛奇：最快下月批准

洛城新語／換個人當總統 也難做得更好

洛城新語

拜登執政一周年，許多民眾認為他的成績不合格。誠然，美國無論疫情、經濟還是治安，眼下都是問題頗多；但考慮到拜登所面對的爛攤子規模，即使換別人當總統；在一年之內，恐怕也難有更好表現。民眾之所以容易感到失望，與部分不切實際的期望有關。

圍繞拜登的批評，無非就是疫情、經濟與治安三個方面；而三者之間，其實有內在的因果關係。例如疫情不好轉，經濟行為就難以正常化；若經濟狀況長期不佳，社會治安會同步惡化。

經過實踐，中國式的「封城清零」抗疫策略，註定無法在美國取得成功。「有限感染」的全體免疫道路，目前看來是唯一選擇；而實現全體免疫，只能靜候絕大多人曾感染新冠或接種疫苗；抗疫成為長期的戰鬥，幾乎成為必然。更不必說，在抗疫長跑過程中，部分民眾已然疲憊；傳播力更強的Delta與Omicron，又先後在呼吸道疾病高發的秋冬季節來襲。試問，有什麼辦法，能在短時間內「挽狂瀾於既倒」。

疫情的起起伏伏，使得經濟運行難以正常化，需要政府出手救助。早在拜登上任之前，川普政府就已經開始大肆撒幣紓困。對於「紓困金」的副作用，一年半以前的洛城新語「紓困金如人血饅頭，救窮病纏身」就有預言，文中所描述「通貨膨脹、貧富差距拉大及國債危機」等狀況，經過一年半的時間，都在逐一應驗。

這些「紓困金」，還存在慣性問題。換句話講，在經濟正常以前，一旦發放就不能停。否則經濟泡沫會有破裂風險，造成的經濟損失更大。除了紓困金以外，造成如今通膨難以平息的原因，還有美聯準會從川普時期就開始執行的「近0」利率政策。從某種程度上看，當前出現的經濟問題，也是在為川普時期的政策買單。

拜登在執政的第一年內，在經濟上基本採取蕭規曹隨的態度，延續川普時期做法，因為貿然扭轉政策，所面臨的風險與壓力實在太大。具體原因，1月7日洛城新語「2022有多難？馬斯克的危言」已有分析，在此受限篇幅不再贅述。

政府長期干預下的經濟，從統計數字上看，可能還算正常；但市場「看不見的手」調節作用減弱，還是會造成許多問題。例如在不健康的經濟繁榮表象下，是貧富差距的拉大。以加州為例，反映貧富差距的基尼係數常年領跑全美，在0.5附近徘徊，代表「收入差距大」；而倘若攀升至0.6以上，則會進入最高層的「收入差距懸殊」，非常容易引起社會動盪。近期發生的集體搶劫、大量包裹被盜等亂象，也就有解釋。

如今之情況，更像是美國這艘大船，隨著疫情以來各項政策帶來的慣性在往前走，任何人，都難以輕易改變其航向。

紓困金 拜登 疫情

上一則

病人躺救護車 醫院外苦等數小時 加州緊急醫療挨轟

下一則

維家保健Wellcare 贊助喜迎虎歲嘉年華活動

延伸閱讀

拜登就職1年 逾半不滿施政表現 僅28%支持連任

拜登就職1年 逾半不滿施政表現 僅28%支持連任
推動38年最快經濟成長 拜登聲望卻遭高通膨拖垮

推動38年最快經濟成長 拜登聲望卻遭高通膨拖垮
拜登改口：任何俄軍越烏邊境都是侵略 要付沈重代價

拜登改口：任何俄軍越烏邊境都是侵略 要付沈重代價
民主黨人漸失耐性 喊話拜登「分拆」美好法案闖關

民主黨人漸失耐性 喊話拜登「分拆」美好法案闖關
烏克蘭總統反駁拜登：沒有所謂小規模入侵

烏克蘭總統反駁拜登：沒有所謂小規模入侵
記者會隨機點名 媒體尖銳提問 拜登：下一題…

記者會隨機點名 媒體尖銳提問 拜登：下一題…

熱門新聞

美國居民1月19日起可以預訂免費新冠居家快篩檢測劑。（美聯社）

免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂

2022-01-14 15:52
林肯岡鐵道沿線，被竊盜的包裹殘骸散落一地。（美聯社）

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

2022-01-17 15:51
珍煮丹於16日開門試營運，首日迎來異常的長長人龍，放眼望去全是華人。(記者謝雨珊／攝影)

台灣明星黑糖珍奶店珍煮丹 洛杉磯開店試營運

2022-01-16 20:34
各行各業仍在高呼「招不到工」或「找人困難」；讓人不禁感到困惑，人都去了哪裡。

世說新聞／百業招工難 人都在這賺大錢

2022-01-14 16:22
聯邦調查局通緝兩名被控在南加州經營非法滙款業務的中國公民宋志立（左）和王殿偉。（聯邦檢察官辦公室）

兩中國公民南加州經營非法滙款業務遭FBI通緝

2022-01-14 14:06
加州18日累計新冠確診病例突破700萬人，一周就爆增100萬。當局呼籲人們快打加強針。(加州公共衛生局網頁)

Omicron光速傳染？加州1周暴增百萬病例

2022-01-19 02:20

超人氣

更多 >
Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺
白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個

白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個
有這2種症狀也要注意 英國更新Omicron變異株常見症狀

有這2種症狀也要注意 英國更新Omicron變異株常見症狀

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了
林瑞陽毫髮無傷突現身 影片內幕洩真相

林瑞陽毫髮無傷突現身 影片內幕洩真相