旅遊禁令雖取消 沒打疫苗無法入境

美國自2021年11月8日起已開放邊境，解除旅行禁令，但若未打疫苗入境將會有困難 （示意圖，Unsplash）

美國自2021年11月8日起已開放邊境 ，解除旅行禁令，但依舊傳出有人仍然無法入境。移民律師孟小潔指出，這些人包括沒有打疫苗 的美寶父母，或沒打疫苗的公民和綠卡配偶。這些人在之前的旅行禁令中不受疫情影響，因為他們有符合條件的美國親屬，所以入境沒有什麼問題。但現在不管用了，現在的政策只有一個指標：就是有沒有打疫苗。

還有一些從別的地區來的人，比如台灣、新加坡等，以前不受旅遊禁令的影響，現在就有影響了，現在這些地區的遊客如果沒有打疫苗，就進不來。

孟小潔提到陸路的情況，指出拜登政府撤銷旅行禁令，主要是針對航空方面，即坐飛機進來的人。陸路相對要比航空寬鬆一些，比如現在打了疫苗的人，在美墨或者加邊境，哪怕是非必要非緊急的理由，都可以入境。

什麼是非必要非緊急？說白了就是旅行，你只是純粹的觀光旅遊，只要打了疫苗就可以進來。但如果沒有打疫苗，或者打的疫苗不在美國所列標準之內，只要能夠證明你是必要緊急的情況，還是可以正常進來，比如工作、學習等。

移民律師姜國棟說，美國旅行禁令解除後，中國人來美旅行，一般情況下只要打了兩針疫苗，來美後是不需要居家隔離，因為只要你能上飛機，出境時不致被阻攔。到了美國之後，基本上全憑自覺是否隔離，可以選擇在家待14天，確保安全之後，再出去見朋友或跑生意。

至於那些因身體或其他原因無法打疫苗的人，孟小潔說，需要持有醫師證明。醫師證明肯定要翻譯，因為海關看不懂。其次能做公證的話最好做公證，因為這是一個更加有效的證明方式。

如果是18歲以下未成年人，即使沒打疫苗也可以進來，但需要滿足一些條件，比如自己獨自入境或者和沒有接種疫苗的成年人一起入境，在核酸檢測上需遵循一天原則，也就是要給出24小時的核酸證明。

孟小潔指出，針對一些在其他國家申請簽證 時出現的問題，不會因為當事人換了一本新護照就能解決，比如你曾經美簽被拒，此時換一本新護照並不能解決問題，海關人員有檔案可查，還是會知道。

但若是舊護照換新護照，只要舊護照簽證有效期還在，美簽就沒必要再去簽一次，只需帶著舊護照和新護照，兩本護照放在一起即可以入境和登機。唯一需要注意的是不要試圖把舊護照上面的簽證扣下來貼在新護照上，因為這麼一操作就無效了，就需要去申請新的簽證。

孟小潔又說，如果一開始申請簽證是旅遊簽，幾年之後去美國是探親，這樣並沒有衝突，不需要重新做新的申請，因為探親和旅遊都是在B2的類別裡；如果在邊境被問到的話，可以如實回答。