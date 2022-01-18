羅蘭岡好運來廣場動土 明年8月完工

好運來廣場動工儀式。（記者啟鉻／攝影）

南加州 聖蓋博谷東區較大規模商業建案，好運來廣場（Grand Century Plaza）17日上午舉行動工儀式。民選官員、社區僑領、工商界人士等應邀參加。據悉，全部工程預計在2023年8月完成。

該項目是羅蘭岡 地區疫情期間主要建案建案。由多位華人企業家共同投資 ，包括梁氏地產投資有限公司董事長梁伙友、企業家吳家進等。儀式開始前，部分參與者還舉行中華傳統祭拜禮，希望工程順利。當天上午十時許，工程動工儀式開始。

好運來廣場佔地約14.37畝，位於羅蘭岡主要街路Gale Ave.上，比鄰99大華超市所在廣場，位在60號公路北側。一旦工程完成，廣場上設有零售超市、餐廳、娛樂設施，將成為當地重要購物廣場，也是附近城市居民消費休閒場所。

投資者之一吳家進表示，好運來廣場位置非常好，東鄰華資超市廣場，西鄰擬興建的兩家酒店，附近商場生意都很好，屬於當地商業中心位置。羅蘭岡當地再沒有這麼好的地段。他說，自己是越南華僑，在洛杉磯從事蔬菜批發生意，這是第一次參與投資開發建案。據指出，工程開發因受新冠肺炎疫情影響，完成工程批文就持續了三年多。

國會議員趙美心、加州眾議員陳立德、洛縣警局局長維拉紐瓦、核桃市市長秦振國、副市長伍立倫、鑽石吧市市長劉敏兒，亞凱迪亞市副市長鄭博仁等，及馬樹榮、關建榮等多位僑界人士參加動工儀式。

據悉，物業管理由STC資產管理公司負責。