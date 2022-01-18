世報虎年嘉年華參演 華藝歌舞團打造視覺盛宴

華藝歌舞團舞蹈表演 （華藝提供）

迎虎年慶新春。世界日報喜迎虎歲嘉年華將於1月22（周六）和23日（周日）上午10時至下午6時，在羅蘭岡 四季廣場舉行，屆時饒華帶領團隊表演華藝歌舞，為觀眾獻上視覺盛宴。

華藝歌舞團長兼藝術編導饒華表示，華藝歌舞團2008年成立於爾灣，是非營利團體，由熱愛歌舞表演藝術的華人組成，團員遍及洛杉磯 和橙縣，團員們來自不同專業，共同的藝術愛好使他們相聚在一起，豐富自己的業餘生活，又能讓更多的人瞭解中華文化和民族藝術，為社區文化生活增添色彩。

歌舞團有民族舞、古典舞、戲曲 舞蹈和歌舞表演等，十年來華藝歌舞團積極創作， 編排舞蹈，努力排練，登台表演，這些豐富多彩而又充滿了中國特色的表演，受到各地觀眾好評，逐步成為頻繁活躍在南加州各地舞台上的演出隊伍。

華藝歌舞團近年來慰問老人中心，參演社團的聚會、中國傳統節日的慶典, 支持社區及政府官方的重要活動、遊園會、春節晚會等，華藝歌舞團向觀眾們展現熱情歡快的表演才藝。數年來，饒華和團隊在洛杉磯地區成功參加了數十次各種大型文藝晚會和慶祝活動。

她表示，華藝歌舞團將繼續積極創作，編排舞蹈，努力排練，登台表演，目前已具備多種舞蹈形式：民族舞、古典舞、戲曲舞蹈和歌舞表演等，這些舞蹈既豐富多彩又充滿中國特色，將會帶領團隊一直走下去。

羅蘭岡四季廣場位於18558 Gale Ave., City of Industry, CA 91748。