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H-1B工作簽證 移民局拒絕率暴降

記者謝雨珊／洛杉磯報導
申請H-1B工作簽證在2021財政年的拒絕率為4%。(本報檔案照)
申請H-1B工作簽證在2021財政年的拒絕率為4%。(本報檔案照)

川普執政近四年間移民政策緊縮，申請H-1B工作簽證拒絕率飆升；如今改朝換代，移民政策逐步放寬。根據美國政策基金會(National Foundation for American Policy，NFAP)日前出爐的最新報告，申請H-1B工作簽證在2021財政年的拒絕率暴降為4%，顯著低於川普執政首年2018年拒絕率24%。多位長年處理H-1B工作簽證案件的移民律師都表示，對於移民局「刁難」程度大降相當有感。

根據NFAP的報告，H-1B工作簽證拒絕率在川普時代頗高，2018財政年拒絕率為24%、2019財政年拒絕率為21%、2020財政年拒絕率為13%。報告顯示，在2020年財政年期間，法院判決川普移民政策有違法現象，且移民政策縮緊趕走許多外國勞工。NFAP指出，若不是法院的判決，2020年財政年的H-1B拒絕率可能更高。後來工作簽證拒絕率趨緩狀況在2021年第四季開始出現，當時也是川普總統的最後時期。2021財政年後期拜登上任總統，工作簽證低拒絕率情況持續迄今。

移民律師在處理H-1B案件時，也感覺到移民局態度不同。許俊良表示，移民局在批准案件上的態度確實有所緩和，不再過於刁難。在川普執政時期，移民局在審核案件上，相當注重工作簽證申請人的專業是否相符，公司是否有僱用外籍人士的必要性等，移民局甚至會以各種理由刁難，有些理由讓人有種「很不想讓案件通過」的感覺，如今這種刁難的成分明顯減少很多。

另外，許俊良提到，川普時代以企畫或商業背景申請相關工作的申請人，被拒的案件相當多。最近移民局釋出一項公告，2018年、2019年因以上原因被拒的案件申請人，可以重新上訴。不過，時隔三年再上訴可能有點晚了，這更像是個政策宣示，意味著移民局過去嚴格的審核態度已開始有轉變。

移民律師蔡玟慧也對移民局態度緩和有感。他表示，最近感覺H-1B申請案件的補件要求變少了，且移民局在審核案件上也不再像以往一樣刁難。移民局作業操作上有明顯差別，以前移民案件整體上來說速度都很緩慢，最近感覺案件開始動起來了，她認為這可能與移民局上班較為正常的情況也有關係。另外，綠卡申請，很多人現在不需面試就拿到綠卡。

移民局 工作簽證 H-1B

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