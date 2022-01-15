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涉前男友命案 北加華裔富家女與家屬和解

編譯組／綜合報導
涉及前男友命案的灣區希爾斯堡華裔富家女蒂芬妮‧李，與死者家屬就過失致死案達成和解。（美聯社）
涉及前男友命案的灣區希爾斯堡華裔富家女蒂芬妮‧李，與死者家屬就過失致死案達成和解。（美聯社）

律師13日表示，涉及前男友命案、2019年獲判無罪的灣區希爾斯堡（Hillsborough）華裔富家女蒂芬妮‧李（Tiffany Li，音譯），已與死者家屬就過失致死訴訟達成和解。

李女前男友，也是其兩名女兒的父親格林（Keith Green）2016年5月被人發現因槍傷陳屍在蘇諾瑪縣。李女和男友巴亞特（Kaveh Bayat）及第三名嫌疑人艾達拉（Olivier Adella）被控殺害格林，檢察官提出的理由是李女害怕失去孩子的監護權。

格林的母親卡德（Colleen Cudd）2018年對李女提出過失致死告訴。兩人的代表律師13日在一項聽證會上表示，雙方已就關於李女女兒的部分達成和解，定於2月17日舉行聽證會批准，原定1月31日進行的庭審已經取消。

法院文件顯示，這起過失致死訴訟的原告是卡德、格林的遺孀和格林與李女的兩名女兒。卡德和格林遺孀部分的和解協議已在去年10月21日獲得批准。

由於李女家庭是中國房地產業富豪，檢方因此提出被告以6600萬元房地產和現金作為抵押，創下美國史上金額最高的保釋金之一，引起全美關注。

審判期間，陪審團在巴亞特的罪名上未能達成一致，導致審判無效，檢察官決定不再對他進行第二次審判。艾達拉最初被控有謀殺嫌疑，原來要擔任檢方證人作為認罪協議的一部分，但因為在審判前夕聯絡了作為辯方證人的前女友，違反了法庭命令。

卡德的律師馬吉利根（Donald Magilligan）表示，去年10月批准的和解金包括卡德獲10萬元，格林遺孀獲5萬元，這些和解金將用來支付格林的喪葬費。

馬吉利根說：「這項訴訟的目的在給孩子們經濟上的自由，並紀念格林，我們覺得我們透過和解做到了這一點。」

聖馬刁縣地檢長韋格斯塔夫（Steve Wagstaffe）表示，他仍然相信李女必須對格林之死負責，並且在排除合理懷疑後有足夠的證據證明她有罪。但陪審團不同意。

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