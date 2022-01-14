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華商展望2022年／物流業：一派繁榮謗亦隨之

記者啟鉻／綜合報導
長堤港碼頭大量積壓的貨櫃。（官方臉書）
長堤港碼頭大量積壓的貨櫃。（官方臉書）

民眾居家避疫轉向網上購物，促進了電子商務的繁榮，進而推動南加州倉儲物流業迅速擴張，成為2021年發展最為迅猛行業之一。南加物流倉儲建案尤其是內陸（Inland Empire）部分城市，亞馬遜公司、沃爾瑪等多個大型發貨、物流中心相繼建立，貨運卡車來回穿梭，成為內陸一大景觀。

面對2022新一年，物流業發展前景如何？專業人士表示，新冠變種病毒持續出現，疫情在2022年不會徹底平息，各地施加限制及各種意外對新的一年物流業，必然導致不同程度影響，發展不會順利。

雖然2021年物流業前所未有的繁榮擴張，但2022年進程仍受到某些因素影響。據富比世（forbes）發文指出，即使在2021年物流業發展繁榮同時，也遭遇物流瓶頸困擾，進而預示未來發展會遇到各種不測。比如新冠變種病毒傳播、各國防疫政策變化、以及其它意外發生等等。文章指出，以中美供應鏈為例，中國採取極其嚴厲清零政策，一旦發生新病毒傳播，必然導致兩地間物流運輸受到干擾甚至中斷。

文章說，因跨太平洋貿易通道出現物流瓶頸，迫使很多進口商不得不選用空運。2021年前十個月，有7890萬公斤汽車零部件以及近3800萬公斤鞋類，通過航空貨運到達美國，通常這兩類商品都是以海運運輸。所以從宏觀上說，由於疫情尚未平息，新冠變種病毒持續出現，必然會導致各地避疫規定更新。2022年各種意外對全球物流業，尤其是中美間物流運輸都會造成各種困擾。

再從南加地區物流業觀察，以引領當地物流業的內陸倉儲業為例，雖然過去一年呈現一派繁榮，但由於產生安全、噪音、空污及破壞當地景觀的各種負面因素，2021年內陸部分城市已經開始對這個行業實施各種限制。2022年1月初，南海岸空氣質量管理局實施一項決定，即Indirect Source Rule，要求在三年時間裡，內陸逐步減少物流倉儲面積，從而保證空氣質量達標。

南加內陸部分城市如科爾登市（Colton）、赫汝帕市（Jurupa Valley）以及縣屬地Bloomington等，有的開始撤銷物流倉儲項目，有的擱置項目。2022年內陸地區城市會進一步對擬規畫物流倉儲項目有所擱置和限制。內陸物流倉儲項目由於受到社區居民反對、空氣質量不達標、交通擁堵及氣候變化等因素影響，障礙不少。從內陸擴大到整個南加倉儲物流業，情況大體如此。

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