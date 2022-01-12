「北美洲文苑文學獎」比賽 即起徵文

南加州華人寫作協會和世界日報聯合主辦「北美洲文苑文學獎」徵文比賽，11日召開記者會。（前排左起）嚴筱意、蓬丹、吳宗錦、于趾琴、王美、陳敏永和李銘濱。（記者張宏／攝影）

北美南加 州華人 寫作協會為慶祝創會35周年，鼓勵北美文學創作風氣，展示海外華文教育成果、發掘優秀中文作品，促進文藝交流，特與世界日報 聯合主辦「北美洲文苑文學獎」徵文比賽，11日聯合向僑界推出。

南加華人寫作協會會長王美表示，為鼓勵用中文寫作，該活動歷時半年籌備，終於在2022年新年初啟動，且得到海外最大中文媒體世界日報的支持，希望大家能積極參與，把華文寫作推廣的更好。

洛杉磯世界日報社長于趾琴和總經理李銘濱出席記者會。于趾琴表示，報社很關心華語文寫作，經歷兩年疫情，大家積累很多心情和體驗，世界日報周刊也看到很多相關文章。徵文比賽為大家提供創作平台，展現創作精神和華人寫作的能量。

洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永說，他也很期待活動的舉辦，尤其高興看到高中組散文設置，能夠激發海外第二代文藝藝術氣息，鼓勵海外青年通過比賽磨練華語文水準。

獎項分成人組短篇小說、成人組散文、高中組散文（限北美高中生），作品內容需含有北美文化元素。收件日期是自年2月1日至2月28日截止。特聘三名著名作家吳鈞堯、盧美杏、蓬丹擔任評審。自2022年3月起審稿。2022年4月公布得獎名單，2022年5月舉行慶祝創會35周年暨頒獎典禮，頒發獎金與獎盃，獎金從200元到2000元不等。得獎作品將在世界日報及「北美洲文苑」雜誌刊登。徵文比賽詳細辦法，見www.cwasc.org

北美華人作家協會總會長吳宗錦、作家蓬丹、嚴筱意等人，代表南加州華文文學界和寫作協會成員、贊助商等出席。