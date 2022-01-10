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舞團Shabana表演肚皮舞 「喜迎虎歲嘉年華」舞動新春

記者張宏／蒙特利公園市報導
世界日報將於1月22和23日在羅蘭岡四季廣場（Seasonal Place）舉辦喜迎虎歲嘉年華，肚皮舞舞團Shabana將帶來精采表演。（舞團提供）
世界日報將於1月22和23日在羅蘭岡四季廣場（Seasonal Place）舉辦喜迎虎歲嘉年華，肚皮舞舞團Shabana將帶來精采表演。（舞團提供）

虎虎生風迎虎年，世界日報將於1月22和23日在羅蘭岡四季廣場（Seasonal Place）舉辦喜迎虎歲嘉年華，肚皮舞舞團Shabana將帶來精采表演。

團長周翔表示，舞團多次參與世報的年節展和中秋活動，今年歷經兩年疫情後再次和大家見面，感覺很激動。疫情對每個人影響巨大，該舞團在疫情第一年所有的演出都停擺，去年才開始慢慢恢復，如今她們定期在Costa Mesa的一家西班牙餐廳表演肚皮舞秀。

她說，雖然現在疫情也很嚴重，但生活還要繼續，即使冒著風險也還是要堅持做。這次表演會帶來兩隻舞蹈，內容有傳統埃及肚皮舞（也稱東方舞）等。舞團五個人會帶來集體舞，兩人小團M&M帶來雙人舞。

舞團成員來自各地，有來自中國的Michelle和香港的May，以及Jill、Lindsey和來自委內瑞拉的美女專業舞者Georgette Carvajal。

來自中國的Michelle（右）和香港的May兩人組成小團M&M屆時會帶來雙人舞...
來自中國的Michelle（右）和香港的May兩人組成小團M&M屆時會帶來雙人舞。（舞團提供）

Shabana是目前南加州唯一的以華人為主的專業肚皮舞團。最初的成員是為了鍛煉身體在核桃社區活動中心的肚皮舞班學習，沒想到之後她們一群華人舞者，被推薦到年節展及其他華人團體節慶活動上表演，於是成立了藍月亮肚皮舞團。近年來舞團一直活躍在南加州各大舞台上，經過幾年的努力，舞團的成員們前後在世界各地的肚皮舞大賽上獲得冠軍等名次，因而在美國的肚皮舞界享有盛名，也吸引更多優秀專業的舞者加入團體，從而改名「Shabana bellydance」公司。

疫情 華人 加州

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