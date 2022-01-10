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受夠了封閉 南加民眾準備好「與病毒共存」

編譯組／綜合報導
民眾或需學會與病毒共存。（記者李雪／攝影）
民眾或需學會與病毒共存。（記者李雪／攝影）

「是時候與病毒共存了」。新冠肺炎Omicron變種病毒，持續創下加州感染人數，南加許多民眾表示，他們不願再躲避已導致80萬美國人死亡的病毒，相反地，「已準備好接受它」。一些專家則指出，或許這可能並不是災難。

洛杉磯時報報導，28歲的拉米拉達居民陳珍妮佛（Jennifer Chan，譯音）日前到洛市Olivera街上一家用品店，替她的準媽媽派對（baby shower）尋找相關物品，她在東岸的家人會飛來參加。擔任電腦程式設計師的她，疫情期間都非常謹慎，接種疫苗、儘可能不出門。然如今她渴望著回到疫情前正常生活。

幾個月前，她與一位親密好友見面，過去兩周她去了零售店，並在餐廳用餐。與她有相同想法的人並不少。

流行病學證據表明，雖然Omicron變種病毒比之前的SARS-CoV-2更具傳染性，但其致命性也明顯降低。在一個童話般場景中，Omicron病毒會在全美肆虐，感染者可能需請幾天病假，但會讓成千上百萬人獲得免疫力，最後這場疫情會永遠結束。

民眾或需學會與病毒共存。（記者李雪／攝影）
民眾或需學會與病毒共存。（記者李雪／攝影）

這看似似乎合理，但專家表示，疫情不會那麼簡單就結束，也不會來得那麼快。

美國公共衛生協會（American Public Health Assn.）執行主任班傑明（Georges Benjamin）說，這是一個過渡期，病毒正在轉變，我們也正轉變，學習與其共存。

俄勒岡州立大學全球衛生中主任紀駿輝（Chunhuei Chi）說，「疫情的結束可能是個漸進過程，最終將要求人類與SARS-CoV-2建立關係，以反映我們與導致季節性流感的病毒關係。」

這意味著，每年注射一次新冠肺炎疫苗以防重症，民眾也要了解，「你無論如何都可能被感染，最初幾天可能感到痛苦，但不太可能住院或使情況更糟。」

民眾或需學會與病毒共存。（記者李雪／攝影）
民眾或需學會與病毒共存。（記者李雪／攝影）

哈佛大學陳曾熙公共衛生學院（Harvard T.H. Chan School of Public Health）名譽教授李敦厚（Tun-Hou Lee，譯音） 指出，SARS-CoV-2的死亡率，每10萬人中有254人，仍遠高於流感每10萬人中1.8人死亡。即使多數美國人完全接種疫苗，每10萬人254人死亡的比率降低，但我仍認為SARS-CoV-2死亡率將高於流感。

紀駿輝希望新的疫苗能更有效預防感染，提供更持久免疫力，並替感染者提供更有效的藥物治療。他說這些都在進行中，Omicron病毒可能提供民眾更廣泛的免疫力，也將有所幫助，即使它可能轉眼即逝。

與此同時，民眾的生活還是要過。在舞蹈工作室上班的Cathie Nicholas在休息多時後，日前重新開放線下課程，她用玻璃隔出父母觀看區，限制室內容量，每周定期消毒地板，進出都需檢測陰性證明，體溫檢查並戴口罩。

此外，200多名觀眾參加年度Olvera街傳統遊行盛會，民眾戴口罩遊行或做任何工作，似乎愈來愈習慣與疫情共存。

疫情 疫苗 Omicron

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