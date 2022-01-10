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洛縣新增4.5萬確診再創新高 過去1周增逾20萬感染者

記者啟鉻／洛杉磯綜合報導
洛縣公衛局繼續鼓勵施打疫苗及補強針，並加強化避疫措施。（LAC－USC）
洛縣公衛局繼續鼓勵施打疫苗及補強針，並加強化避疫措施。（LAC－USC）

洛杉磯縣9日確診新冠肺炎感染人數，單日再創新高，達4萬5584例，比8日的3萬4448人。增1萬1136人。洛縣衛生局8日才宣布，過去一周，洛縣確診超過20萬例感染者，這是自洛縣疫情發生以來，單周感染最人數的新高點。

洛縣之所以出現新冠感染人數暴增，與居民檢測數量大增有關。據洛縣衛生局統計，縣內平均單日檢測陽性率是20.6%，而前一天是20.4%，較比上周一的22.7%下降。總計已有1031萬7000人經過檢測，陽性比例18%。

洛9日新增死亡13例，自疫情發生以來，總計死亡2萬7785例，總計確診感染數量196萬7443例。由於周末報告滯後，死亡數可能還會增多。

據州府統計，洛縣醫院新冠感染入院患者數，9日上升至3364例，較8日的3200人，增加164人。其中435例在重症加護病房，前一天這一數字是411例，上周五是391例，上周四352例。

公衛局官員再次督促居民在參加高風險活動前，充分考量如何避疫，這些高風險活動，包括長時間不戴口罩的室內活動，或室外人數較多的活動。公衛局長費若表示，在新冠肺炎感染人數激增情況下，提醒居民及商家繼續遵守公共衛生安全規範，減少病毒傳播及保障個人安全。避疫方式包括戴上對極具傳播力的新變種病毒有抵禦作用的醫療級別口罩，且勿要在不戴口罩者周圍停留太久。這種升級版口罩，可以是外科口罩，或者是N95及KN95口罩。

官員表示，不少新冠肺炎確診患者入院前，無感染症狀或只有輕微症狀，在接受要求必須測試時，才發現已感染新冠。目前入院感染者數遠低於上一年同期水平。2021年冬季入院感染患者超過8000例，讓醫療設施不堪負荷。但現在持續增加入院人數還是引起困擾，主要是醫院人手不足，及部分醫療人員受到病毒感染。

據縣公衛局提供數據，在過去一周醫療護理人員中有973例感染，較比先前同期增加47%。顯示在已經完全接種疫苗的人群中，新增變種病毒Omicron具有極強的感染力，但感染者似乎很少出現重症。州府要求所有醫療護理人員在2022年2月1日前接種疫苗補強針，沒有接種補強針者，需要每周兩次提供檢測報告。

費若表示，保障醫療護理人員避疫安全，讓醫療系統有充足人力，在新冠肺炎感染者及入院數激增情況下顯得尤為重要，在各個醫療環境中，醫療護理人員已經做到全力以赴，同時在完全接種疫苗方面，也持續數個月達到高水平。

口罩 洛縣 檢測

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