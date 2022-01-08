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汙染大腸桿菌 全美7州召回2.8萬磅牛絞肉

【洛杉磯訊】
包括加州在內的全美七個州召回約2萬8356磅牛絞肉。（Pexels）
包括加州在內的全美七個州召回約2萬8356磅牛絞肉。（Pexels）

美國農業部（USDA）食品安全檢驗局近日宣布，在全美七個州包括加州召回約2萬8356磅牛絞肉(Ground beef，又稱牛肉餡)，這些絞肉很可能已經遭大腸桿菌（E. coli）汙染。大腸桿菌可能致命或造成腎衰竭。

這批絞肉由Interstate Meat Dist. Inc.製造，生產日期在2021年12月20日，在Albertsons, Kroger, Walmart and WinCo. 超市售賣，分布在加州、亞利桑納州、內華達州、俄勒岡州、猶他州華盛頓州和懷俄明（Wyoming）。

這批牛肉餡的包裝上在USDA水印上或旁邊印有「EST. 965」字樣，該字樣也有可能印在冷凍期的旁邊。

此前，有人在購買了一包絞肉後，將其送至第三方實驗室進行微生物分析，結果顯示樣本含有大腸桿菌O157:H7。USDA食品安全檢驗局評估後，認為應該召回這批牛絞肉。

任何人在食用了該批牛絞肉後身體不適都應該去看醫生。大腸桿菌O157:H7有可能致命，可以造成脫水、血便以及二至八天的腹痛。一些人可以康復，但一部分人最終會有腎衰竭。由此種大腸桿菌引發的腎衰竭可以發生在任何年齡層，但主要是五歲以下小孩和年長者人群。

USDA呼籲民眾在購買肉類後要注意保鮮或冷凍，在烹飪時確保溫度高於160華氏度，這樣才可以有效滅菌。

完整的召回商品名單及包裝可參見：https://www.fsis.usda.gov/sites/default/files/food_label_pdf/2022-01/recall-001-2022-labels.pdf

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