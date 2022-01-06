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荷姆斯定罪 敲醒矽谷警鐘 「弄假直到成真」失效？

美聯社／聖荷西電
荷姆斯案的判決傳達給矽谷創業家一個值得深思的訊息。（美聯社）
荷姆斯案的判決傳達給矽谷創業家一個值得深思的訊息。（美聯社）

前Theranos執行長荷姆斯（Elizabeth Holmes）被定罪的意義，不僅止於把一位曾經受萬人吹捧的前億萬富豪送進監獄，更對經常迷失在狂妄自大中的矽谷文化，傳達了值得深省的訊息。

為了讓矽谷文化有所改變，創業家必須減少炒作，創投業者和其他初創公司投資者，也需要揚棄過去輕易把資金灑向各種不同領域的習慣，必須對野心勃勃的創業計畫抱持更高的懷疑態度。

代表初創公司投資者的律師格林菲爾德（Richard Greenfield）說：「這起案件會讓創業家更謹慎。不過在大多數情況下，人性還是傾向誇大，尤其當你知道不這麼做無法獲得資金時。我不認為大部分投資者會因此改變態度，人們仍然希望有機會摘月。」

陪審團1月3日裁定荷姆斯有罪，理由是她欺騙投資者相信，Theranos開發出可以憑幾滴血驗出多種疾病的醫療設備。荷姆斯被判四項罪名成立，面臨每項罪名最高20年刑期，但法律專家不認為她會被判處最高刑期。

這起審判還暴露出矽谷創業家普遍使用的一項策略：無論是否有成功的保證，都要裝出一副絕對樂觀的態度，即所謂「弄假直到成真」（fake it till you make it），為創業家設下陷阱。

關注荷姆斯案的列治文大學法律系教授托比爾斯（Carl Tobias）說：「陪審團希望透過判決傳達訊息給大眾，看看是否足以改變多年來在矽谷一直看到的危險行為。」

不過，聖他克拉拉大學法律系教授克萊茲柏格（Ellen Kreitzberg）說：「判決讓執行長們知道越界的後果。但另一方面，投資者仍會繼續尋找可以賺更多錢的點子。」

格林菲爾德說：「讓我們承認這個事實：矽谷是建築在夢想之上。你需要不斷點燃火焰來幫助實現這些夢想。」

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