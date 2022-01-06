買太多結帳慢 女客在華人超市被揍

亞凱迪亞12月24日在一家華人超市結帳時，一名女顧客嫌前排買太多結帳慢而出手打人。此為示意圖。（檔案圖）

亞市日前發生多起「假日怒」，因節日讓人壓力大、易生氣，導致各種口角和衝突。亞凱迪亞 （Aracadia）12月24日平安夜在一家華人超市 ，發生客人買太多、結帳慢而被人打的案件。警方提醒民眾節假日要避免和人發生衝突，且小心防範可疑人和車輛。

平安夜下午3點10分，位於南Golden West街1300號的99大華超市聚集很多顧客，其中一名顧客在快速結帳通道（Express Check Out Lane）因為買了太多，導致結帳速度很慢，排在後面的人等很久，其中一名36歲的女性按耐不住，衝上去對受害人揮拳相向，連續打了受害人七次，現場一片譁然。警方趕到現場時，逮捕女性，她也是亞市居民；受害者被送往美以美醫院接受治療評估。

在當晚11時29分，在亞市西野商場的停車場再次發生衝突，一人離開一個派對聚會走到停車場時，這個派對的贊助人追上來，讓他繼續一起玩。但被拒絕後，這名贊助人狂躁起來，試圖奪走受害者的手機，並且抓傷了他。嫌犯是一名年齡在25歲到30歲之間的亞裔。但等警方趕到現場時，嫌犯已離開。

節日期間亞市也發生多起盜竊案件，在12月20日上午10時08分，位於東Huntington大道發生汽車 盜竊，受害者發現公司的一輛2010款福特Econoline廂型車，在前一天晚上的某個時候被盜。在12月22日中午12點08分，位於西Duarte街650號的 的一家保險公司發生商業盜竊，清潔工遇到一名陌生男子試圖進入公司，該男子見有人選擇離開，但沒多久就帶著砍刀返回，偷走了吸塵器。這名嫌犯是西裔男性，長長黑髮，穿著棕褐色長袖襯衫和灰色褲子，背著背包。

24日上午11時19分，位於南Baldwin大道1312號的Papa John' Pizza發生盜竊，一名受害人發現有人進入他未鎖的車輛，偷走裡面的財物包括各種信用卡和記帳卡，還試圖偷走汽車。根據監控攝像，嫌犯是一名戴著黑色棒球帽的男性嫌疑人，身穿灰色夾克和灰色褲子，以及背著黑色包。嫌犯被人看到步行逃往Naomi街。

12月25日上午8時21分，位於東Huntington大街26號的360 Wellness Group發生商業盜竊。監控錄像顯示一名男性用鑰匙或開鎖裝置進入該店鋪洗劫，並從牆壁上拆除了四個報警面板。嫌犯被描述為白人或西裔男性，身穿黑色連帽夾克、深藍色牛仔褲、黑色鞋子、黑色棒球帽。有人看到這名嫌犯駕駛白色雪佛蘭Suburban離開。