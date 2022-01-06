我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一輪紓困？兩黨研議針對餐館、表演場所等 資金680億

國會暴動周年 議員患創傷壓力症候群「我們差點送命」

買太多結帳慢 女客在華人超市被揍

記者張宏／亞凱迪亞市報導
亞凱迪亞12月24日在一家華人超市結帳時，一名女顧客嫌前排買太多結帳慢而出手打人。此為示意圖。（檔案圖）
亞凱迪亞12月24日在一家華人超市結帳時，一名女顧客嫌前排買太多結帳慢而出手打人。此為示意圖。（檔案圖）

亞市日前發生多起「假日怒」，因節日讓人壓力大、易生氣，導致各種口角和衝突。亞凱迪亞（Aracadia）12月24日平安夜在一家華人超市，發生客人買太多、結帳慢而被人打的案件。警方提醒民眾節假日要避免和人發生衝突，且小心防範可疑人和車輛。

平安夜下午3點10分，位於南Golden West街1300號的99大華超市聚集很多顧客，其中一名顧客在快速結帳通道（Express Check Out Lane）因為買了太多，導致結帳速度很慢，排在後面的人等很久，其中一名36歲的女性按耐不住，衝上去對受害人揮拳相向，連續打了受害人七次，現場一片譁然。警方趕到現場時，逮捕女性，她也是亞市居民；受害者被送往美以美醫院接受治療評估。

在當晚11時29分，在亞市西野商場的停車場再次發生衝突，一人離開一個派對聚會走到停車場時，這個派對的贊助人追上來，讓他繼續一起玩。但被拒絕後，這名贊助人狂躁起來，試圖奪走受害者的手機，並且抓傷了他。嫌犯是一名年齡在25歲到30歲之間的亞裔。但等警方趕到現場時，嫌犯已離開。

節日期間亞市也發生多起盜竊案件，在12月20日上午10時08分，位於東Huntington大道發生汽車盜竊，受害者發現公司的一輛2010款福特Econoline廂型車，在前一天晚上的某個時候被盜。在12月22日中午12點08分，位於西Duarte街650號的 的一家保險公司發生商業盜竊，清潔工遇到一名陌生男子試圖進入公司，該男子見有人選擇離開，但沒多久就帶著砍刀返回，偷走了吸塵器。這名嫌犯是西裔男性，長長黑髮，穿著棕褐色長袖襯衫和灰色褲子，背著背包。

24日上午11時19分，位於南Baldwin大道1312號的Papa John' Pizza發生盜竊，一名受害人發現有人進入他未鎖的車輛，偷走裡面的財物包括各種信用卡和記帳卡，還試圖偷走汽車。根據監控攝像，嫌犯是一名戴著黑色棒球帽的男性嫌疑人，身穿灰色夾克和灰色褲子，以及背著黑色包。嫌犯被人看到步行逃往Naomi街。

12月25日上午8時21分，位於東Huntington大街26號的360 Wellness Group發生商業盜竊。監控錄像顯示一名男性用鑰匙或開鎖裝置進入該店鋪洗劫，並從牆壁上拆除了四個報警面板。嫌犯被描述為白人或西裔男性，身穿黑色連帽夾克、深藍色牛仔褲、黑色鞋子、黑色棒球帽。有人看到這名嫌犯駕駛白色雪佛蘭Suburban離開。

汽車 華人超市 亞凱迪亞

上一則

洛縣第一區增設4檢測站 方便亞裔社區

下一則

大洛杉磯一線警消 1300人確診、隔離 人力吃緊

延伸閱讀

犰狳、水蛇、鱷魚爪…南加華人超市 稀奇野味熱賣

犰狳、水蛇、鱷魚爪…南加華人超市 稀奇野味熱賣
華男在布碌崙超市偷走一捆蔬菜 打傷兩名店員

華男在布碌崙超市偷走一捆蔬菜 打傷兩名店員
世說新聞／犰狳、水蛇、鱷魚 華人超市年貨好「野」

世說新聞／犰狳、水蛇、鱷魚 華人超市年貨好「野」
8大道身分盜竊、詐騙案嚴重 市警外展活動籲慎防

8大道身分盜竊、詐騙案嚴重 市警外展活動籲慎防
奇諾岡團夥行竊購物中心多家商店 4嫌即捕即放

奇諾岡團夥行竊購物中心多家商店 4嫌即捕即放
零售盜竊猖獗 大小企業都頭痛

零售盜竊猖獗 大小企業都頭痛

熱門新聞

美飛中機票大漲，華人搶不到票回不了家。（顧彬彬提供）

美飛中機票價翻番 華人不問價只搶票回家過年

2021-12-29 20:52
最近不少人因為新冠確診而不得不改簽機票。（讀者提供）

確診人數太多 中美航班1月面臨全部熔斷

2021-12-30 20:15
南加華人一家患新冠，親述感染全過程。此為示意圖。（Unsplash.com）

華婦未打疫苗 全家染新冠 出現酸痛疲倦才驗出

2022-01-04 02:19
元旦當天，華人聚居的天普市發生家庭人倫慘劇。（推特截圖）

南加天普市元旦發生家庭慘劇 一男一女死亡 三童在家

2022-01-01 17:17
華人和孩子26日晚從西雅圖到舊金山的路上遭遇車禍，在冰天雪地裡等了三個多小時。（顧彬彬提供）

華人回國太難 飛機折返 三遇航班取消 暴雪還遭車禍

2021-12-27 22:03
洛杉磯縣亞凱迪亞市的新冠病毒檢測站。（記者邵敏╱攝影）

六旬華人打加強針重症住院 被子女傳染

2022-01-04 02:18

超人氣

更多 >
快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福

快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福
維州暴雪教訓：冬季開車要準備的保命物品

維州暴雪教訓：冬季開車要準備的保命物品
Fed升息後就縮表 道指重挫近400點

Fed升息後就縮表 道指重挫近400點
無天氣預警 駕駛被Google導航「騙」入絕境

無天氣預警 駕駛被Google導航「騙」入絕境
紐約市本周 或將迎來新年第一場雪

紐約市本周 或將迎來新年第一場雪