我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「有限感染」vs.中「無限封城」誰能擋下疫情？

全美450萬人辭職 去年11月創紀錄 20年來最高

洛縣居民可免費獲新冠測試包 48小時可知結果

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
洛杉磯縣居民可以獲得免費的居家新冠測試包。 （洛縣政府網頁）
洛杉磯縣居民可以獲得免費的居家新冠測試包。 （洛縣政府網頁）

洛杉磯縣居民現在可以獲得免費的居家病毒測試套件。如果人們有新冠症狀或接觸過患者，則可以免費申請檢測包；洛縣家庭檢測收集計畫通過郵遞方式，為居民提供鼻拭子測試包。

該計畫是在2020年冬季病例激增期間啟動的，作為一項臨時服務，旨在解決當時測試需求激增的問題，但在今年假期測試需求再次大幅增長的情況下，洛縣宣布擴大其測試服務。隨著Omicron變種繼續迅速傳播，洛縣在剛過去的假期周末記錄了近4萬5000例新增感染病例，縣官員3日（周一）表示，接受檢測的人群中有超過20%對該病毒呈陽性反應。

如何申請檢測包？首先在Picture by Fulgent Genetics網站上註冊，必須有一個電子郵件帳戶才能註冊，新冠病毒測試包將在訂購兩天內，通過FedEx送到登記的家庭住址。

民眾在收到試劑盒後應立即進行測試，以下所有步驟必須在同一天完成。按照測試包中的說明進行操作：在線激活測試；從鼻子收集自己的樣本並洗手；將樣本包裝在預付信封中；撥打1-800-463-3339 聯繫 FedEx，安排取件，或通過FedEx投遞箱將包裝好的樣品送回 Fulgent Genetics 實驗室。

居民將在實驗室收到樣本後48小時內收到檢測結果，當結果可供查看時，Fulgent Genetics 會發送一封電子郵件通知。

該測試包僅供立即使用，居民應在收到後三到五天內收集並郵寄樣本。申請測試包不收任何費用，但會被要求輸入健康保險信息，以便洛縣可以報銷測試費用。如果沒有醫療保險，同樣可以獲得測試包。如需更多信息，請訪問 http://covid19.lacounty.gov/hometest。

檢測 洛縣 醫療保險

上一則

河濱過去一周 感染數雙倍增加

下一則

保守派脫口秀主持人艾德勒 宣布不選加州州長

延伸閱讀

洛杉磯縣居民可免費獲得新冠測試包

洛杉磯縣居民可免費獲得新冠測試包
南加河濱過去一周疫情感染數呈雙倍增加

南加河濱過去一周疫情感染數呈雙倍增加
人體T細胞可抗Omicron 研究：「第二道防線」防重症

人體T細胞可抗Omicron 研究：「第二道防線」防重症
全球首例Flurona 以色列孕婦同時感染新冠和流感病毒

全球首例Flurona 以色列孕婦同時感染新冠和流感病毒
年輕、富人區 Omicron感染病例增

年輕、富人區 Omicron感染病例增

華興保險 不論身分年齡皆可投保健康保險

華興保險 不論身分年齡皆可投保健康保險

熱門新聞

美飛中機票大漲，華人搶不到票回不了家。（顧彬彬提供）

美飛中機票價翻番 華人不問價只搶票回家過年

2021-12-29 20:52
最近不少人因為新冠確診而不得不改簽機票。（讀者提供）

確診人數太多 中美航班1月面臨全部熔斷

2021-12-30 20:15
南加華人一家患新冠，親述感染全過程。此為示意圖。（Unsplash.com）

華婦未打疫苗 全家染新冠 出現酸痛疲倦才驗出

2022-01-04 02:19
華人和孩子26日晚從西雅圖到舊金山的路上遭遇車禍，在冰天雪地裡等了三個多小時。（顧彬彬提供）

華人回國太難 飛機折返 三遇航班取消 暴雪還遭車禍

2021-12-27 22:03
警察進入伯靈頓服裝店內，舉槍攻向嫌犯襲擊地點。（LAPD視頻）

子彈穿過試衣間14歲少女枉死 視頻公布

2021-12-28 14:13
元旦當天，華人聚居的天普市發生家庭人倫慘劇。（推特截圖）

南加天普市元旦發生家庭慘劇 一男一女死亡 三童在家

2022-01-01 17:17

超人氣

更多 >
「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議

「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議
工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕

工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕
克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增

克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增
美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針

美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針
維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天

維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天