洛縣居民可免費獲新冠測試包 48小時可知結果

洛杉磯縣居民可以獲得免費的居家新冠測試包。 （洛縣政府網頁）

洛杉磯縣居民現在可以獲得免費的居家病毒測試套件。如果人們有新冠症狀或接觸過患者，則可以免費申請檢測 包；洛縣 家庭檢測收集計畫通過郵遞方式，為居民提供鼻拭子測試包。

該計畫是在2020年冬季病例激增期間啟動的，作為一項臨時服務，旨在解決當時測試需求激增的問題，但在今年假期測試需求再次大幅增長的情況下，洛縣宣布擴大其測試服務。隨著Omicron變種繼續迅速傳播，洛縣在剛過去的假期周末記錄了近4萬5000例新增感染病例，縣官員3日（周一）表示，接受檢測的人群中有超過20%對該病毒呈陽性反應。

如何申請檢測包？首先在Picture by Fulgent Genetics網站上註冊，必須有一個電子郵件帳戶才能註冊，新冠病毒測試包將在訂購兩天內，通過FedEx送到登記的家庭住址。

民眾在收到試劑盒後應立即進行測試，以下所有步驟必須在同一天完成。按照測試包中的說明進行操作：在線激活測試；從鼻子收集自己的樣本並洗手；將樣本包裝在預付信封中；撥打1-800-463-3339 聯繫 FedEx，安排取件，或通過FedEx投遞箱將包裝好的樣品送回 Fulgent Genetics 實驗室。

居民將在實驗室收到樣本後48小時內收到檢測結果，當結果可供查看時，Fulgent Genetics 會發送一封電子郵件通知。

該測試包僅供立即使用，居民應在收到後三到五天內收集並郵寄樣本。申請測試包不收任何費用，但會被要求輸入健康保險信息，以便洛縣可以報銷測試費用。如果沒有醫療保險 ，同樣可以獲得測試包。如需更多信息，請訪問 http://covid19.lacounty.gov/hometest。