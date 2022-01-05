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華男未打疫苗染疫死亡 妻子痛哭追悔莫及

記者邵敏／洛杉磯報導
南加40多歲華男未打疫苗染疫亡，妻子追悔莫及，趕緊自己前去補打疫苗。（記者邵敏／攝影）
南加40多歲華男未打疫苗染疫亡，妻子追悔莫及，趕緊自己前去補打疫苗。（記者邵敏／攝影）

南加洛杉磯一對40多歲的華人夫婦，因懷疑新冠疫苗的安全性，一直不願接種疫苗。不幸的是，幾個月前丈夫感染病毒，很快轉重症身亡，妻子追悔莫及，趕緊自己前去補打疫苗，但親人去世的悲劇已無法挽回。

洛杉磯階進基金會首席執行長葉品毅（Kevin Ip）近日接受採訪時表示，因基金會一直為社區民眾提供免費疫苗接種服務，期間碰到不少案例。據他回憶，這名年齡看上去40多歲的華人女子（A女士），去年7月前來接種疫苗，葉品毅當時詢問，為何拖這麼久才來接種第一劑?

沒想到A女士未開口就先痛哭流涕，連聲說「我太後悔了，悔不當初。」A女士來自洛杉磯縣艾爾蒙地市(El Monte)，因為懷疑疫苗的安全性，她和丈夫一直都沒有接種新冠疫苗，甚至相信疫苗會改變人類基因的說法。葉品毅回憶說，「他們夫妻倆竟然還相信疫苗可能是晶片，是政府的追踪器，植入到人體內，政府就可以控制跟踪。非常荒謬，這樣的謠傳也會信！」

階進基金會（Steps for Change Foundation）為社區民眾提...
階進基金會（Steps for Change Foundation）為社區民眾提供免費疫苗接種服務。（記者邵敏／攝影）

據A女士當時陳述，因為沒有接種疫苗，夫妻倆一直很小心地做各種防護措施，但不幸的是丈夫還是確診感染，沒多久就轉重症病亡。處理好先生的後事，A女士就趕緊前來接種疫苗，她對現場醫護人員哭泣著說，「我非常後悔，如果當初不聽這些謠言，早點接種疫苗，就不會發生今天這樣的悲劇，我老公才40多歲，還這麼年輕。」

A女士的家庭悲劇並非個案，葉品毅表示，一個月前，他在疫苗接種現場還見到一位60多歲的白人女子，竟和A女士的遭遇如出一轍，該女子是聖蓋博谷居民，說她先生70多歲，也是未接種疫苗感染病毒，之後轉重症身亡。

因親證未接種者身亡的案例，葉品毅一直鼓勵人們盡快接種疫苗。他說，現在大部分人都在接種加強針，但還有不少華人剛開始第一針，甚至有些人還在猶豫要不要接種，「病毒會一直與人類共存，既然有這麼好的預防針，為什麼不打呢，不要等到悲劇發生時，後悔已晚。 」

疫苗 洛杉磯 華人

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