加州抗旱 雨後草坪澆水罰款500元

加州水資源管控委員會1月4日決議，濫用水資源最高可處500元罰鍰。(Pexels)

雖然2021年12月出現大量降雨、部分高山也出現積雪，但加州 各地的乾旱仍在持續，水資源管控委員會1月4日因此決議，延長乾旱緊急狀態 ，禁止各類濫用水資源的行為，最高可處500元罰鍰。委員Sean Maguire強調，這些禁止的行為基本上大家每天都在做，開罰的用意就在讓大家知道浪費水是不對的。

加州在2012年至2016年的乾旱期間也曾實施過類似禁令，這次的禁令為期一年。禁止的行為包括：下雨後48小時內，不得澆灌草坪植物、以無節水閥的水管洗車或車道、用水過多導致水滿溢到人行道上。

針對飲用水的規定也更嚴格，包括：不得用於澆灌分隔島的植物，也不能澆灌人行道與車道間的植物，更不能用於清洗街道或工地，用於添加造景瀑布或人工水池時，除了少數例外、多數都是絕對禁止。

委員會副會長歐本海默（Eric Oppenheimer）指出，新規定應能減少用水量，並讓民眾持續節水的好作風。他說，雖然截至目前的降雨量仍算豐沛，但加州還沒脫困，部分地區的供水仍然吃緊，全球氣候變遷 更代表未來的降水變數只會更多，因此這些禁令用意在提高加州人對用水的小心謹慎。

另外，委員會同日發布2021年11月的用水報告，加州整體用水年減6.8%，灣區達20.2%，不過其他地區節水幅度相對較低，南加的南岸地區還比2020年同期微幅上升。