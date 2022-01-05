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判斷失誤致9軍人殉職 海軍指揮官面臨開除

記者王珂／洛杉磯報導
參與搜救戰車的幾名海軍陸戰隊員。（美國海軍陸戰隊圖片）
參與搜救戰車的幾名海軍陸戰隊員。（美國海軍陸戰隊圖片）

美國海軍陸戰隊1月4日召開會議，決定是否應因一艘兩棲攻擊車在南加州海域沉沒、導致九名服役人員死亡而解雇一名軍官。

2020年7月30日聖克萊門特島海岸（The coast of San Clemente Island）附近發生事故後不久，雷格納中校（Lt. Col. Michael J. Regner）被解除第15海軍陸戰隊遠征部隊第4陸戰團第1營登陸隊的指揮權。

海軍陸戰隊的一項調查發現：訓練不足、維護簡陋和領導者判斷力差導致一艘水陸兩用戰車沉沒，這是幾十年來最致命的海軍陸戰隊訓練事故之一。

這輛兩棲攻擊車在385呎（117米）深的水中迅速沉沒時，載有16人，9名軍人在事故中死亡。

調查發現事故是由於訓練不足、對有35年歷史的兩棲攻擊車維護不善和指揮官判斷失誤造成，事發時戰車45分鐘後才沉沒，如果能早點看到求救信號，救援人員很可能救活士兵。

調查結果顯示，隨著水位持續上升，僅在陸地上接受過訓練的士兵仍留在破舊的戰車中，而海面的海浪比預期的更洶湧，他們沒有被告知摘下頭盔、武器和其他裝備，這使他們無法逃脫，防彈衣的重量導致他們無法保持漂浮狀態，當時至少有兩名人員沒有完成游泳認證。

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