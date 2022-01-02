家用快篩盒免回報 官方疫情數據恐失真

Omicron病例激增，新冠家用快篩盒銷售一空。（美聯社）

受到Omicron變種病例激增，民眾希望在節日和家人團聚的影響，加州 各地家用新冠快篩盒被搶購一空，檢測 站大排長龍。一些原本可以隨到隨篩的檢測站，現在也要求民眾必須先預約。不過，民眾自行在家做檢測可能讓加州疫情 數據失真。

這是因為加州各縣公、私立實驗室的核酸檢測（PCR test）結果會反映在加州的疫情數據中，但民眾在家進行的快篩結果並不會，意味著確診數目可能被嚴重低估。

柏克萊加大流行病學名譽退休教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）說：「這絕對會讓感染人數被低估，但我們不知道這個問題有多大。」

儘管衛生官員經常呼籲在家檢測呈陽性的民眾，最好再做核酸檢測，許多人並不一定會花時間這麼做，尤其是沒有症狀或只有輕微症狀的人。舊金山加大傳染病學家盧瑟福（George Rutherford）說：「他們應該不會再做核酸檢測來進一步證實。」

加州公共衛生局在聲明中說：「陽性自我檢測結果可獨立證實感染新冠病毒。部分家用檢測盒提供了如何通報結果的方式。」

被問到是否擔心確診人數被低估，加州公衛局僅回答：「居家檢測可以增加民眾接受檢測的機會，提高檢測人數，讓受感染的民眾更早開始隔離，避免傳播病毒。」

民眾費茲傑羅德（Brandon Fitzgerald）表示，他與一名確診者有過近距離接觸，但在檢測站排不到位置。