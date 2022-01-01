洛縣12月降雨第3高 洛、橙縣進緊急狀態

大雪造成道路堵塞。（Caltrans）

南加州大部分地區12月30日降下大雨，引發多地泥石流和洪災，導致交通受阻。橙縣 山谷地區居民被緊急撤離幾小時。根據國家氣象局，這個12月是洛杉磯 史上降雨第三多。州長紐森宣布20個縣包括洛杉磯縣和橙縣進入「緊急狀態」。

根據國家氣象局，元旦假期南加大部分地區將恢復晴朗、低溫天氣。

洛杉磯縣北部12月30日因降雪導致5號高速公路葡萄藤（Grapevine）地區封路數小時，同時Studio City Coldwater Canyon路發生泥石流，導致車輛堵塞數小時。聖塔莫尼卡（Santa Monica）McClure隧道附近的西向10號公路遭遇洪水 ，封路數小時。

在馬里布洪水，至少48人從利奧卡里略州立公園露營地（Leo Carrillo State Park campsites in Malibu）遇險獲救。洪水還導致太平洋海岸公路（Pacific Coast Highway）關閉。

根據國家氣象局， 2021年12月是洛杉磯有紀錄以來第三濕潤的12月。史上最濕潤的12月為1889年，當時降雨量達15.80吋，第二濕潤的12月在2010年，當時降雨量達10.23吋。

截至30日上午10時，洛杉磯市中心24小時內降雨量達3.6吋。在橙縣利奧卡里略州立公園露營地，24小時內降雨量達4.5吋，Bel Air為4吋，Woodland Hills有5.3吋，阿罕布拉和巴沙迪那市降雨量有3吋多。

除了降雨降雪，羚羊谷地區還經歷了大風。30日該地每小時風速有15至30哩，最高可達每小時45哩，造成車輛行駛不便。暴雨還迫使六旗魔術山和Knott’s Berry Farm遊樂場關閉。