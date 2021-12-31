巴沙迪那玫瑰花車大遊行 數千義工冒雨趕製

花車最後插花，數千義工冒雨趕製花車。（記者楊青／攝影）

將在2022新年第一天上午登場的巴沙迪那第133屆玫瑰花車大遊行 30日上午進入倒數48小時，由40輛花車、20支儀仗隊和18支馬術表演隊組成的遊行陣容，正在進行最後的演練和定妝。

花車最後插花，數千義工冒雨趕製花車。（記者楊青／攝影）

歐溫岱和巴沙迪那的四個玫瑰花車製作中心，包括不少華人 和亞裔在内的數千名義工，為花車30日一早開始進行最後的花車裝飾，義工們將保存在保鮮瓶蓋内的鮮花插上花車，油彩和各種穀物和植物製成底色的花車頓時栩栩如生、五彩繽紛。在歐溫岱鳳凰花車製作中心阿罕布拉School Rocks的花車上，不少來自聖蓋博谷的華人學生和家長義工為花車做最後裝飾，搬花、剪花、擺花、插花，馬不停蹄。

花車最後插花，數千義工冒雨趕製花車。（記者楊青／攝影） 花車最後插花，數千義工冒雨趕製花車。（記者楊青／攝影）

2021年是玫瑰花車大遊行自從二戰以來首次中斷，因此2022年花車遊行恢復舉辦令民眾充滿期待。本次花車遊行主題為「夢想，堅信，成就」（Dream. Believe. Achieve），該主題是從其最初的教育重點擴展開，向疫情期間在醫護、急救和必要行業的工作人員致敬。

花車最後插花，數千義工冒雨趕製花車。（記者楊青／攝影） 花車最後插花，數千義工冒雨趕製花車。（記者楊青／攝影）

與40輛花車最後定妝的同時，來自各地的學區和軍隊的儀仗隊30日也在進行最後排練，當天南加州 大部分地區持續下雨，不少表演團體轉在室内分批排練，精神可嘉。

花車最後插花，數千義工冒雨趕製花車。（記者楊青／攝影） 花車最後插花，數千義工冒雨趕製花車。（記者楊青／攝影）

新年玫瑰花車大遊行預期在美西時間元旦上午8時準時登場，沿襲一個多世紀的傳統，從南巴沙迪那的Orange Grove路開始，沿著科羅拉多大道一路向東，全程五哩半。飾演《星際迷航》和《根源》角色聞名的LeVar Burton擔任大禮官。各大英文電視台從當天清晨4時開始現場直播，包括花車和藝術團隊在遊行起點的準備情況，起得早的民眾可以前往現場或通過電視收看，先睹為快。洛杉磯第2、4、5、7、9號電視台，將在當天上午10點、中午12點半、下午3點和晚上7點半四度重播玫瑰花車新年大遊行。