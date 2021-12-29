世報回饋讀者 訂報優惠最後兩天

世界日報洛杉磯 分社為感謝訂戶多年來的支持與愛護，即日起凡新訂或續訂世界日報，當天送報到府服務一年期280元，即可免費或以限時優惠價選擇以下禮品。本周四（30日）截止，僅剩最後兩天。

贈品包括（任選一項禮品，不可與其他優惠合併使用）：世界日報30元禮券一張（通用與訂閱洛杉磯世界日報/購買世界日報電器產品之用）、成田家電迷你電煮鍋（1.2L）、成田家廚#304不銹鋼湯鍋（28cm），以上贈品數量有限，送完為止。

另外可加價獲得優惠產品，包括加價49元購買原價104元的成田家電的多功能電烤盤（火鍋／烤盤兩用）、加價109元就可獲得原價249元的Oxion空氣淨化器、加價149元可獲得原價219元的九陽智能炒菜機，加價159元可獲得原價239元的九陽多功能蒸烤氣炸鍋，加價279元可獲得原價389元的九陽最新款自動清洗破壁豆漿機。

以上優惠詳情請致電323-268-4982轉191， 領取地址是1588 Corporate Ctr. Dr. Monterey Pk, CA 91754。建議出發前請來電確認，如需要郵寄到家需付50元運費。（詳見C2頁廣告）