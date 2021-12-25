學會與病毒共存 華人重溫聖誕假期

社團聚會也在恢復中。（記者張宏／攝影）

今年聖誕節 和新年期間，人們已開始重溫2019年的快樂時光，公司行號社團聚會恢復，人們也越來越多的外出就餐或者在家裡聚餐。餐廳買氣恢復對未來也更有信心，加人手加新菜，忙得熱火朝天。

影音來源：記者張宏

羅斯密市的一家華人 港式餐廳24日熱火朝天，餐廳服務生都用跑的，後廚更是忙碌，架子上掛滿了烤好的鴨子和乳豬，還有一堆鴨子等著上架。

餐廳後廚忙碌著。（記者張宏／攝影）

餐廳經理Lucy表示，餐廳在聖誕和新年期間推出25元一隻的黃金一品雞、30元的琵琶燒鴨，燒鴨外賣還送奶黃包一份。光是24日一天就要賣出300隻燒鴨，一早上烤好的鴨子和乳豬都賣光了。

她說，平安夜包間和大桌基本訂光了，現在公司行號社團聚會及婚禮都在慢慢恢復，不過多數是45桌左右，要恢復到疫情 前605桌的程度還需要一些時間。除此之外還有外賣，現在餐廳還需要增加更多的人手，接待聖誕和新年春節的人潮。

華人餐廳推出十道新菜，希望能給大家一些新鮮感，新年新氣象。（讀者提供）

亞凱迪亞市一家華人餐廳人氣很旺，老闆鹿強表示，平安夜預訂情況非常好，包房早就沒了，外面大桌都訂光了。他們在節日期間推出聖誕和新年的套餐，還推出了十道新菜，希望能給大家一些新鮮感，新年新氣象，十全十美迎新年。餐廳廚師員工節日無人休息，全部上班，今年的景氣比去年好多了，現在大家沒法不出來，雖然還有疫情，但是大家想聚會的心已無法壓抑，且覺得打針了就不需要害怕。

華人劉先生聖誕節請朋友來家裡吃火鍋，他說，去年因為擔心疫情，他們只能一家三口過，一點也不熱鬧，連聖誕樹裝飾也都是口罩，非常敷衍。今年都打了疫苗，終於能請朋友來家裡一起吃飯了，也更有心思裝飾家裡。現在大家已經習慣和病毒共存，即使被感染也都是輕症，畢竟生活還要繼續，與其愁雲慘霧擔驚受怕，還不如享受生活。