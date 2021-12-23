聖峪華協台灣華語中心 文化成果展

臺灣華語文學習中心師生及出席貴賓合影。（洛僑中心提供）

洛杉磯 聖峪華協中文學校「台灣華語文學習中心」日前舉辦期末成果發表會，學員邀請家人共聚一堂，在歲末年終分享學習成果，歡笑聲不斷，氣氛愉快溫馨！

學員Jonathan Ly擔任主持人，邀請每一位學員以中文自我介紹，並分享學習心得，現場也展示每週文化課活動的照片，包括書法、太極拳、夜市小吃、感恩節慶祝活動、篆刻體驗、原住民 族舞蹈學習等，共同回顧15週的學習歷程。

聖峪華人 協會會長楊賢怡、基金會主委陳梓湖、聖峪華協中文學校校長李瓊書、副校長劉玉美、教師林曉青，以及僑務顧問施啟祥等人，讚許學員充滿學習熱忱，不但對於台灣的文化有更多的認識，日常會話能力也進步神速。

學員的家人踴躍出席成果發表會，學員們也感謝家人支持，一位牙醫師說為了能更融入太太的家庭，他在繁忙的工作之餘來學習華語文，因為「太太快樂，日子過的也會快樂」（Happy Wife, Happy Life！），也有學員的小孩在中文學校上課，中文非常流利，她希望跟孩子一起成長，現在孩子也會擔任她的家教，親子關係更融洽。

活動還包括師生共同演唱中文版的聖誕歌曲、由關老師帶領大家練習太極拳，最後頒發結業證書、禮物，品嚐台式美味小吃，傍晚時分圓滿落幕。

該校希望僑界分享及介紹「台灣華語文學習中心」予有興趣學習中文的主流人士，更多課程訊息可聯繫聖峪華協中文學校，網址: https://www.sfvcca.org/。