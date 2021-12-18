戈麥茲要求國泰老人大廈管理人辭職 政府接管

華埠國泰老人大廈住戶排隊坐電梯 。（記者王珂／攝影）

國會眾議員戈麥茲（Jimmy Gomez）16日和華埠 國泰老人大廈的居民等，在大廈庭院舉行記者會，但在會前，會議人員曾和物業管理者交涉，要求在公寓的一樓大廳開會，卻被管理者拒絕，甚至把門鎖上，以致眾人在寒冷的天氣只能在庭院裡召開會議。戈麥茲說，低收入 長者不應該住在低於標準之下的環境裡，「我們出現在這裡的目的，就是希望大樓的管理人員應該辭職，把位置讓出來，由政府成立新的小組來接管」。

戈麥茲稱，讓一個管理公司來管理低收入公寓，這對住戶不公平，目前大廈出現很多問題，也有很多公司表示想接管公寓，但「我們希望由政府出面成立專門的小組來管理，請專門的地產檢測人員來對大廈進行檢修，按專業的步驟來維修」。

吉米．戈麥茲（右）接受世界日報記者（中）採訪。 （記者王珂／攝影）

戈麥茲說，「我們現在正在弄清楚洛杉磯 市府從一開始調查到現在做了什麼，聯邦住房和都市發展部（HUD）的責任在哪裡，我們會在他們的報告和回應中去跟進，目前已經要求市府的住房和都市發展部相關組織對調查現象做出回應，檢查他們是否對這些問題都逐步解決，並且還會審計物業公司的資金收入，因為現在看起來資金的使用方面存在很大的問題。」

洛杉磯中華總商會主席莊佩源說，現在每一個住戶都非常擔心，如果蔡姓管理人不辭職再回來管理，會對他們造成二次傷害，大家都很害怕，就像電梯在今年8月17日壞掉以來，鬧到最後都不是他來修好的，而是市府來修好的。即使是現在修好了，電梯仍很不方便，甚至需要用對講機告訴樓下排隊等待的人，電梯在幾樓。

一位住在七樓的老年住戶告訴世界日報記者，位於二樓的洗衣房有八台都是舊的，其中五台一直是壞的，他們要求物業更換新的洗衣機，物業就來把舊的洗衣機刷一層漆來糊弄他們，甚至爛掉的管子就塞在洗衣機背面。

另外一位住在六樓的老年住戶說，蔡姓管理人和他老婆多年來一直是公寓的管理者，直到今年7月31日蔡太太因為腦瘤去世才不再出現。她在2018年搬來的時候被告知沒有停車位，只能把自己開了20多年的車放在弟弟家，後來弟弟那也沒法放，就只能賣掉。

據其他樓層住戶反應，地下車庫大面積的車位都空著，蔡太太卻不允許住戶停車，甚至停在裡面的住戶只能在每天固定的兩個時間點出入，當大家找她理論時，她說：「這個停車場是你的嗎，這是我的，這裡是黃金地段，沒有車位給你們停」。

大廈後面之前有一個用於探親訪友專用的停車場，卻被蔡氏夫婦包了出去用於營利。住戶稱多次投訴，甚至電台上還播過他們和物業之間的爭議，市府也專門開過相關會議，表示會撥款100萬資金用於修建，但後來都沒了下文。