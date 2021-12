洛杉磯華埠商場開發 近百攤販恐斷生計

洛杉磯華埠的朝代廣場(Dynasty Center)是很多當地老僑「必去」的購物商場。(記者謝雨珊/攝影)

洛杉磯華埠 的朝代廣場(Dynasty Center)是當地老僑主要的購物中心,數十家攤販販賣各式傳統服飾、家電用品、兒童玩具等日常生活用品。如今該廣場被開發商買下改造,不僅阻斷了當地攤販們的生計,也抺去了裝載著幾代人回憶的場所。多名攤販及居民17日聚集在朝代廣場前,抗議開發商為了金錢利益改變當地居民的傳統生活,他們認為「沒有朝代廣場,華埠將被改變」、「華埠是非賣品(Chinatown is not for sale)」等。

影音來源 記者:謝雨珊

根據華埠公平發展會(CCED) ,若開發商Redcar Ltd日後將朝代廣場的攤販們都趕走,將有近百位攤販可能無處做生意,因為朝代廣場是華埠最後一個傳統社區購物廣場。該會為了協助居民及攤販,向開發商提出兩項訴求:第一、停止驅趕攤販;第二、不得提升店鋪租金 ,降回原來的房租,因為疫情 仍未結束,提高租金將會加重攤販們的經濟負擔。

住在華埠超過50年的Pauline奶奶(中)認為朝代廣場非常方便。(記者謝雨珊/攝影)

事實上,不少開發商在過去幾年已買下了位於華埠的多個傳統廣場,改建翻造,但對於當地居民來說是場惡夢。在朝代廣場攤主之一周女士表示,原本在華埠The Shop廣場擺攤,但該廣場於2020年3月被開發商Redcar Ltd買下,攤販們被迫遷移到朝代廣場經營。今年7月朝代廣場又被同一個發開商購入,「他們要求20多家攤販在2022年搬走,其他攤販們都要在2023年離開,我不知道要去哪(擺攤)了。」

華埠公平發展會(CCED) 志工越華僑Charlotte阮,童年經常在朝代廣場買必需品跟玩具。(記者謝雨珊/攝影)

除了周女士,部分在朝代廣場攤販業者也站出來發聲說,他們販賣旗袍、佛像、香壇、玩具等傳統生活和文化用品,象徵著傳統文化。另有攤販業者表示,他們依賴著在朝代廣場擺攤維生,不能繼續擺攤等於丟了工作,叫人如何生存?

華埠公平發展會與朝代廣場攤販齊向開發商提出兩項訴求。(記者謝雨珊/攝影)

除了攤販業者不滿朝代廣場被開發,附近居民也表示不滿。住在華埠超過50年的Pauline奶奶表示,朝代廣場是大家悠閒逛街的地方,也是購買衣服等日常用品的好地方,廣場攤販什麼都賣,非常方便。她不滿商人剝奪當地居民的需求,盼望華埠居民團結一同抵制,守護朝代廣場。華埠公平發展會志工越華僑Charlotte阮,從小在華埠長大,童年經常在朝代廣場買必需品跟玩具,廣場對她來說是個開心的回憶,因此她將與居民站在同一陣線,對開發商表達抗議。