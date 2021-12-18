報告：內陸帝國GDP增 引領南加經濟成長

2021黑色星期五當天在內陸購物中心購物人潮。（記者啟鉻／攝影）

據最近洛杉磯力大(UCLA)安德森學院經濟報告，南加 州六縣在2021年GDP達到1.6兆元，位居世界第13大經濟體。洛杉磯縣經濟規模是當地最大。不過，內陸帝國（Inland Empire）在人口及就業 方面都處於優勢及領先，過去20年內陸與南加其他地區比較，GDP增加最多。內陸發展在某種程度引領了南加經濟增長。疫情 發生後，電子商務愈加繁榮，內陸房價較低，物流倉儲業發展為當地增加就業機會。

內陸經濟學家霍興（John Husing）表示，雖然在新冠肺炎疫情發生前，電子商務就已經開始興起，但疫情發生後，網上交易業務達到峰值。當疫情導致幾乎所有實體商業發生臨時停滯後，推升網上買賣繁榮，這也是在疫情中供應鏈保持強勁的主要原因。無論是物流倉儲、卡車貨運以及港口都在按照電子商務需求旺盛強化業務，而且因為勞動力短缺，有的公司陷入招不到工人困擾。因電子商務崛起，內陸運輸、物流倉儲及公用設施部門出現爆炸性增長，過去十年增長197%。

據經濟報告，南加州2021年國民生產總值達約1.6兆元，為世界第13大經濟體，位於巴西和澳洲之間。洛杉磯縣目前估計GDP達8150億元，是橙縣GDP的近三倍，橙縣位居第二位達2720億元。聖地牙哥縣GDP位居第三位達2560億元，隨後是內陸2110億元，以及范杜拉縣560億元。過去20年，南加經濟在全美各地比較發展較快，內陸地區與南加各縣相比GDP增加最多，是52%，橙縣增長最少為31%。

經濟學家霍興表示，內陸可以開發物流倉儲的用地比例目前僅有0.7%，很多能夠開發的地方幾近用完，於是有開發商將擴大物流倉儲的目光瞄準勝利谷及羚羊谷地區。他認為，當消費者需求放緩減少時，供應鏈擴展就會平穩。現在正處於通貨膨脹期，物價上漲導致消費者減少支出。預計2022年中期供應鏈會平穩下來。

安德森學院經濟報告預測，2022年南加就業增長3.9%，2023年1.7%，地區整體經濟增長在2022年是4.2%，2023年是2.2%。