過生日、慶聖誕、迎新年 鑽石吧長青會250爺奶歡聚一堂

鑽石吧長青會16日舉辦2021秋季慶生及聖誕和新年慶會，表彰與感謝團隊幹部的辛勞與奉獻，250多位長輩歡聚一堂。（長青會提供）

鑽石吧 長青會16日舉辦秋季慶生及聖誕和新年慶會，表彰與感謝團隊幹部的辛勞與奉獻。250多位長輩歡聚一堂，雖然因爲疫情 被迫取消傳統的切蛋糕和午餐，但分享紅包與禮物，載歌載舞，滿堂喜氣更勝疫情前。

上午9時起在鑽石吧社區中心持續近三個小時的團聚，籌備組準備聖誕樹，在五彩燈光中熠熠生輝；現場展出書畫班會員們在疫情期間創作的各種書畫和雕刻作品，為會場增加節日人文氣息；聖誕老人滿場轉，給每位來賓送上祝福。

長青會榮譽理事長施吾庠和會長，向長青會各班班長和老師頒發獎狀和紅包。施吾庠表示，在長達20個月疫情期間，每周五天興趣班學習轉爲網上，各班班長從頭學起，帶領大家繼續在網上學習，精神可嘉。

聯邦眾議員 金映玉（Young Kim）向施吾庠等長青會領頭人頒發感謝狀。她表示，長青會在疫情期間大批年長者在長期居家不能出門的情況下，方法提供大家保持交流和學習以及抱團取暖的平臺，非常難能可貴，長青會成爲聖蓋博谷最大的退休華人團體實至名歸。

當天慶會上，長者紛紛登台獻藝，合唱、獨唱、小組唱、民族舞蹈、社交舞、土風舞、養生韻律舞、元極舞、排舞，京劇等高潮迭起。