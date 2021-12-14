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比佛利山警局勢打擊犯罪狂潮 「敢來犯案必逮人」

編譯組／綜合報導
比佛利山警局局長斯坦布魯克表示，將盡全力把到該市犯案的歹徒關進監獄。(比佛利山警局網頁)
比佛利山警局局長斯坦布魯克表示，將盡全力把到該市犯案的歹徒關進監獄。(比佛利山警局網頁)

「我們將盡全力，把你們關進監獄。」隨著近期尾隨回家搶劫（follow-home robberies）、團夥快閃搶劫案（Smash-and-Grab Robbery），及搖滾名人堂的著名音樂高管Clarence Avant的妻子Jacqueline Avant，11月30日夜間在比佛利山的家中遭搶時中彈身亡等事件，比佛利山和洛杉磯社區受到衝擊，商家和居民人心惶惶。

KTLA電視台報導，比佛利山警局新任局長斯坦布魯克（Mark Stainbrook）誓言將持續打擊這波犯罪狂潮，「若你打算在比佛利山犯罪，我們會追捕你，盡我們所能把你關進監獄，就這麼簡單。」

在家族企業工作的約瑟夫（Joseph）說，這波犯罪浪潮「相當恐怖」，「昨天有個瘋狂的人，拿著刀進來」。但他說，「比佛利山警察一直非常努力積極，報案到抵達現場似乎只用了20秒，他們追上來逮人。」

斯坦布魯克表示，過去兩年的搶劫、暴力犯罪率，自2019年開始大幅上升，他們正採取一切方式阻止犯罪，包括與企業、商家會面，加強巡邏，並在全市範圍內監控2000台攝像機，同時與其他機構合作。然而更糟糕的是，其中一些犯罪，替尚未發生的入室竊盜埋下伏筆。

然而他也坦言，即使有很長的犯罪紀錄，例如犯下Avant案子的兇嫌，但要把人關進監獄並不容易。「我們正逮捕對的人，但刑事司法系統的其他部分也需合作，將真正犯罪的人關進監獄，替要被改造的人進行改造。」在比佛利山，斯坦布魯克說，重點仍是抓住肇事者，防止他們再次犯罪。

比佛利山 監獄 暴力犯罪

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