越華裔科技男陳智 聖蓋博打造美食市集

位於聖蓋博百年地標的百花美食市集日前開業。（記者張宏／攝影）

位於聖蓋博百年地標的百花美食市集日前開業。（記者張宏／攝影）

在聖蓋博 長大的越華裔科技精英陳智歷經三年，耗資800萬元在聖蓋博市原美生會打造了一個「百花美食 市集」（Blossom Market Hall），招攬13家美食攤主為南加饕客提供盛宴。

（影音來源：記者張宏）

陳智回到家鄉聖蓋博打造美食市集。（記者張宏／攝影）

聖蓋博谷的人們又有了一個美食聚集地。（記者張宏／攝影）

位於聖蓋博南Mission路264號現在非常熱鬧和時髦，即使晚間也人潮聚集，戶外人們大排長龍，室內人頭攢動。原來這裡開設一個美食市集，有13家美食攤位，人們在這裡享受美食聊天和社交。

百花美食市集的主人是在聖蓋博長大的陳智，原先一直在北加從事科技行業，2018年他賣掉公司後，萌生了回家鄉打造美食市集的想法，最後選址於聖蓋博百年古蹟Mission District的美生會（Masonic Lodge），這裡已冷落多年，如今打造一個美食市集，不僅能刺激區域日益低迷的經濟，還能為聖蓋博谷華人 新增一個美食聚集地。

各個族裔都能在這裡找到喜歡的食物。（記者張宏／攝影）

百花美食市集匯集各地美食。（官方INS圖）

13個美食攤位聚集在這裡。（記者張宏／攝影）

各個族裔都能在這裡找到喜歡的食物。（記者張宏／攝影）

陳智投資300萬元買房和500萬元裝修改造，舊貎換新顏。他說，夢想不僅是打造一個美食市集，而且讓這裡成為是一個社區，人們聚集在一起享用多樣化和優質的美味佳餚，體驗聖蓋博地區的特殊文化氛圍。他來自一個75人的大家庭，所以他深刻了解家庭的重要性，希望市集為有抱負的餐飲小商家提供負擔得起的空間，一個歡迎小孩和家庭的地方。現在市集聚集了13個美食攤位，不僅有冰淇淋、飲料酒水，還有日式料理、韓國料理、中國煎餅、美式早餐等美食，另外在等待名單上還有30個商家，市集未來會交給專業團隊管理。

他說，一如取名Blossom，希望社區和這裡的人們、商家能一起成長，Blossom代表成長和希望，他也希望將來這裡能傳承給兒子。市集樓上的空間還會免費開放給社區和社團使用。

來自聖塔芭芭拉的Rori's冰淇淋。（記者張宏／攝影）

聖蓋博市長廖欽和為市集取了中文名「百花」，還對這裡的Rori's冰淇淋贊不絕口，稱這個聖塔芭芭拉的冰淇淋為世界上最好吃的冰淇淋。他說，這個市集為聖蓋博市的經濟帶來了新活力， 希望華人能在這裡享受各種美食。

留學生Jessica吳和朋友在這裡開設第一家店。（記者張宏／攝影）

開業第一天，店家就忙不停。（記者張宏／攝影）

華人留學生Jessica和朋友也是其中的攤主之一，主打煎餅、可麗餅和美式早餐。Jessica表示，他們多年來一直參加世界日報的年節展和各種美食活動，積累了人氣，如今擁有第一家店覺得非常開心，希望開設更多分店。