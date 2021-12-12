我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國演員涂們61歲病逝 曾在金馬獎喊「中國台灣」

越華裔科技男陳智 聖蓋博打造美食市集

記者張宏／聖蓋博報導
位於聖蓋博百年地標的百花美食市集日前開業。（記者張宏／攝影）
位於聖蓋博百年地標的百花美食市集日前開業。（記者張宏／攝影）

位於聖蓋博百年地標的百花美食市集日前開業。（記者張宏／攝影）
位於聖蓋博百年地標的百花美食市集日前開業。（記者張宏／攝影）

聖蓋博長大的越華裔科技精英陳智歷經三年，耗資800萬元在聖蓋博市原美生會打造了一個「百花美食市集」（Blossom Market Hall），招攬13家美食攤主為南加饕客提供盛宴。

（影音來源：記者張宏）

陳智回到家鄉聖蓋博打造美食市集。（記者張宏／攝影）
陳智回到家鄉聖蓋博打造美食市集。（記者張宏／攝影）

聖蓋博谷的人們又有了一個美食聚集地。（記者張宏／攝影）
聖蓋博谷的人們又有了一個美食聚集地。（記者張宏／攝影）

位於聖蓋博南Mission路264號現在非常熱鬧和時髦，即使晚間也人潮聚集，戶外人們大排長龍，室內人頭攢動。原來這裡開設一個美食市集，有13家美食攤位，人們在這裡享受美食聊天和社交。

百花美食市集的主人是在聖蓋博長大的陳智，原先一直在北加從事科技行業，2018年他賣掉公司後，萌生了回家鄉打造美食市集的想法，最後選址於聖蓋博百年古蹟Mission District的美生會（Masonic Lodge），這裡已冷落多年，如今打造一個美食市集，不僅能刺激區域日益低迷的經濟，還能為聖蓋博谷華人新增一個美食聚集地。

各個族裔都能在這裡找到喜歡的食物。（記者張宏／攝影）
各個族裔都能在這裡找到喜歡的食物。（記者張宏／攝影）

百花美食市集匯集各地美食。（官方INS圖）
百花美食市集匯集各地美食。（官方INS圖）

13個美食攤位聚集在這裡。（記者張宏／攝影）
13個美食攤位聚集在這裡。（記者張宏／攝影）

各個族裔都能在這裡找到喜歡的食物。（記者張宏／攝影）
各個族裔都能在這裡找到喜歡的食物。（記者張宏／攝影）

陳智投資300萬元買房和500萬元裝修改造，舊貎換新顏。他說，夢想不僅是打造一個美食市集，而且讓這裡成為是一個社區，人們聚集在一起享用多樣化和優質的美味佳餚，體驗聖蓋博地區的特殊文化氛圍。他來自一個75人的大家庭，所以他深刻了解家庭的重要性，希望市集為有抱負的餐飲小商家提供負擔得起的空間，一個歡迎小孩和家庭的地方。現在市集聚集了13個美食攤位，不僅有冰淇淋、飲料酒水，還有日式料理、韓國料理、中國煎餅、美式早餐等美食，另外在等待名單上還有30個商家，市集未來會交給專業團隊管理。

他說，一如取名Blossom，希望社區和這裡的人們、商家能一起成長，Blossom代表成長和希望，他也希望將來這裡能傳承給兒子。市集樓上的空間還會免費開放給社區和社團使用。

來自聖塔芭芭拉的Rori's冰淇淋。（記者張宏／攝影）
來自聖塔芭芭拉的Rori's冰淇淋。（記者張宏／攝影）

聖蓋博市長廖欽和為市集取了中文名「百花」，還對這裡的Rori's冰淇淋贊不絕口，稱這個聖塔芭芭拉的冰淇淋為世界上最好吃的冰淇淋。他說，這個市集為聖蓋博市的經濟帶來了新活力， 希望華人能在這裡享受各種美食。

留學生Jessica吳和朋友在這裡開設第一家店。（記者張宏／攝影）
留學生Jessica吳和朋友在這裡開設第一家店。（記者張宏／攝影）

開業第一天，店家就忙不停。（記者張宏／攝影）
開業第一天，店家就忙不停。（記者張宏／攝影）

華人留學生Jessica和朋友也是其中的攤主之一，主打煎餅、可麗餅和美式早餐。Jessica表示，他們多年來一直參加世界日報的年節展和各種美食活動，積累了人氣，如今擁有第一家店覺得非常開心，希望開設更多分店。

聖蓋博谷居民又有了一個美食聚集地。（記者張宏／攝影）
聖蓋博谷居民又有了一個美食聚集地。（記者張宏／攝影）
韓式風味的美食攤位。（記者張宏／攝影）
韓式風味的美食攤位。（記者張宏／攝影）

美食 聖蓋博 華人

上一則

洛杉磯台美商會大會交流心得 共度疫情難關

下一則

星光加持 西好萊塢變身高檔大麻集散地

延伸閱讀

聖蓋博百花美食市集 13個風味攤任選

聖蓋博百花美食市集 13個風味攤任選

RIVERS 賭場高層 感恩節為中華會館老人送溫暖

RIVERS 賭場高層 感恩節為中華會館老人送溫暖
Hard Rock 娛樂中心 YouYu 中餐部美食多多，歡迎光臨！

Hard Rock 娛樂中心 YouYu 中餐部美食多多，歡迎光臨！

聖蓋博市 4日贈有機肥料

聖蓋博市 4日贈有機肥料

河濱Mission Inn燈節 閃亮至1月

河濱Mission Inn燈節 閃亮至1月
南加河濱Mission Inn燈節開始 全美最佳燈節之一

南加河濱Mission Inn燈節開始 全美最佳燈節之一

熱門新聞

銀髮族開心領取退休金。（GettyImages）

美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」

2021-12-07 11:55
現金買房要通報，房價受影響？（Pixel）

世說新聞／現金買房要通報 房市慘了？

2021-12-07 21:22
許家印的二公子許騰鶴名下的房產減價出售。（取自Realtor網站）

救急 許家印公子降價賣豪宅

2021-12-05 02:20
南加兩名華女涉嫌非法情色交易被捕。（警方提供）

南加內陸兩華女涉情色交易被拘

2021-12-05 17:46
許家印的二公子許騰鶴名下的房產減價出售。（取自Realtor網站）

許家印二公子洛杉磯豪宅大減價 似為恆大套現　

2021-12-03 16:15
洛杉磯聯邦檢察官辦公室。（谷歌地圖）

洛市亞裔老闆短報商品價格逃稅　現被判吐出上億元

2021-12-06 18:35

超人氣

更多 >
龍捲風襲中西部逾80死 肯州工廠已79人喪命

龍捲風襲中西部逾80死 肯州工廠已79人喪命
明州高速路逆行撞貨車 中國留學生1死4傷

明州高速路逆行撞貨車 中國留學生1死4傷
世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管

世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管
2021通膨大考你PASS了嗎？3難題當掉一堆人

2021通膨大考你PASS了嗎？3難題當掉一堆人
英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？

英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？