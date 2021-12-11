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加州49區眾議員補選 明年4月19日完成

記者丁曙╱洛杉磯報導
加州49選區眾議員候選人卜君毅。（記者丁曙╱攝影）
加州49選區眾議員候選人卜君毅。（記者丁曙╱攝影）

加州州長紐森（Gavin Newsom）10日發布公告，宣布加州第49眾議員選區特別選舉將於2022年上半年舉行，2月15日初選，4月19日決選。該選區也是加州唯一的亞裔居民過半的州議員選區，目前已有數人登記參選。

州長紐森在公告中指出，本人特此宣布並且命令，將於2022年4月19日舉辦加州第49眾議員選區的特別選舉，以填補由於該選區眾議員周本立（Ed Chau）辭職留下的政府公職的空缺。加州務卿雪莉韋伯（Shirley N. Weber）也在此公告上面聯署蓋章，特此證明。

加州第49選區州眾議員周本立（Edwin Chau）11月29日獲加州州長紐森（Gavin Newsom）任命為洛杉磯縣高等法院法官（Superior Court Judge），預計在今年底履新。他留下的職缺，目前已有三名候選人宣布參選：洛杉磯社區學院學區理事方樹強（Mike Fong）、聖蓋博市議員卜君毅（Jason Pu），以及國際職員服務聯盟（Service Employees International Union）組織者Frank Torres，三人都已登記參選。

加州49選區眾議員候選人方樹強。（記者丁曙╱攝影）
加州49選區眾議員候選人方樹強。（記者丁曙╱攝影）

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