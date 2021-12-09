戶外用餐永久化 巴沙迪那市規範中

目前戶外用餐的設計不夠統一和規範。（記者李雪／攝影）

原本只是為了應對疫情 的戶外用餐，現在有發展成永久的趨勢。有鑑於此，巴沙迪那市市府正在籌畫將戶外用餐區的設計規範化，並讓其成為在該市用餐體驗的永久特色。

戶外用餐這一在亞洲地區十分流行的方式，自疫情以來也走進美國人的生活。沒想到一經嘗試便「欲罷不能」，在街邊或戶外用餐的氛圍相當受食客歡迎。最近，巴沙迪那市規畫和社區發展局將向市議會經濟發展和技術委員會提交建議，涉及該市餐廳如何繼續在適當的地區提供街頭餐飲，包括用餐區設計標準的想法。該部門希望這可以成為該市戶外用餐體驗的永久特色。

規畫部門在一份初步報告中說，由於目前戶外用餐區尚無現有的設計標準，因此該部門認為各家餐館使用的多種材料會導致路權外觀雜亂，以及一些個別餐飲設施的各個組成部分，例如外牆、照明光的標準、遮陽或遮蔽材料和景觀花盆等，沒有呈現出統一和有品質的設計。

報告稱，「戶外用餐設施的設計，應使用餐區的所有組成部分，有精心設計的綜合整體協同作用，在整個設計過程中，應使用相似的材料。包括遮陽/遮蔽設備、包括燈支架在內的外部燈和花盆」。報告補充說，設計應該是高質量、簡單、整潔並呈現出一種永恆的感覺，儘管當玫瑰遊行 和類似的活動在該市舉行時，有些單元可能必須要很容易拆卸。

此外初步建議還包括，需要繼續使用車輛威懾裝置，例如k-rails（水泥路障）和橙色防水屏障，但應盡可能隱藏它們。報告稱，隱藏解決方案可能包括覆蓋與餐廳設計相結合的藝術品或材料。

其他建議包括，在與人行道對齊的用餐區使用支撐平台，以提供特色的地面，並滿足「殘障者法案」（ADA）要求而無需坡道，以及使用電池或太陽能供電的外部照明以減少經常出現的笨拙電線把人行道弄得亂七八糟。目前該想法還處在初步階段，工作人員將完善草案設計。