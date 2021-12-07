美國社會福利 愈窮愈享白吃的午餐

銀髮族開心領取退休金。（GettyImages）

美國是一個福利 社會，總體上比較照顧老人和弱勢群體，聯邦政府為窮人設立的福利項目就有100多種，低收入戶和從未納稅奉獻國家的新移民，都可以享受「白吃的午餐」！

美國的社會安全金體系主要是為工作過的人們提供退休金 養老。每一個工作十年40季的人，在退休後每個月都可以從聯邦政府領取社安退休金（ Social Security）。另一個重要福利項目則是為沒有工作過的老人、殘障者提供退休養老金福利，該項目稱為社安補助金（SSI）。

美國社會福利另一個重要的方面就是醫療保險（Medicare），在職工作的人們大多由雇主提供醫療保險，因此政府的醫療保險計劃主要是為老人和窮人提供的。為老人提供的醫療保險計劃涵蓋65歲以上老人。聯邦政府征收的薪資稅項目之一是醫療保險稅，等到雇員65歲時就可以享受政府提供的醫療保險。

對於窮人和無收入的人們，聯邦和州政府協同設立醫療補助計劃（Medicaid），由政府出錢資助他們醫療和看護費用。兒童醫療保險是政府設立的為那些低收入家庭兒童提供醫療保險福利項目。

美國社會福利主管機關聯邦社安署。（社安署官網）

62歲只能拿75% 「完全退休年齡」可領100%

退休福利（Retirement Benefits）是美國福利制度最重要的部分，企業員工退休以後，絕大多數人的主要經濟來源就是政府部門為僱員設立的退休金、聯邦醫療保險 、殘障福利、遺屬福利等等。

退休金（social security benefits）是美國員工退休計劃的一部分，它為符合條件的退休人員及其家人提供替代收入。從62歲開始可以領退休金，但此時每月只能領到自己退休工資的75%。但是，等到「完全退休年齡（Full Retirement Age）」，便可以領到100%退休金。

什麼人才有資格領取退休金？累計十年交稅記錄並取得40個工作點數，也就是納稅人的收入金額達到該年門檻就可以獲得一個點數，每年最多可獲得四個點數。如果選擇在66-67歲時退休，每個月便可以領取全額聯邦退休金。

據美國社安署（Social Security Administration，SSA）網站，現階段完全退休年齡的計算公式為：出生在1943到1954年，完全退休年齡是66歲；出生在1955到1959年，完全退休年齡在66到67歲之間；如果出生在1960年或之後，完全退休年齡就是67歲。

如果到了完全退休年齡時，也可以選擇暫時不領退休金，等到70歲再領取退休金可以拿更多。因為在完全退休年齡以後，每推遲一年領取退休金，金額就能增加8%左右，增加金額的年齡上限為70歲。如果自己的完全退休年齡是67歲，到70歲時才領取退休金就多了24%，以後每月的退休工資都是這個數。

社安署指出，自2010年以來，根據物價指數漲幅，退休金也調升了三次，雖然每次幅度不大。從2019年1月開始，退休人員平均每月可以拿到1503元退休金，2020年全美有近6900萬退休者都會享受到這項福利。2022年的生活費用調整(cost-of-living adjustment, COLA)將為5.9%；換算下來，退休人員每月收到的社安金支票平均增加92元，從目前的平均1565元提高到1657元。

社安署統計顯示，截止今年9月，申請退休金福利的人數與一年前同期相比，下降約5%，創下近20年來最大幅度。原因在於聯邦政府慷慨發放紓困支票，還有額外失業津貼補助，讓民眾退休之後短時間內不差錢。

社安金不僅僅是退休者本人的社會福利，同時也會惠及配偶和子女。如果退休人員過世，他的配偶若無收入也可領取過世配偶的社安金，但要符合以下的條件：一是配偶的年齡超過50歲、屬於殘障人士；二是配偶年齡超過60歲；三是不論配偶年齡多大，家中有16歲以下兒童或是殘障人士需要撫養。只要符合上述三項條件之一，該遺屬即可享受過世配偶的社安金。即使遺屬在60歲後再婚，仍符合資格享受過世的前配偶的社安金福利。

如果退休人員過世，其子女也可以享受過世者的社安金，領取條件為：年齡不超過18歲，18至19歲仍在高中讀書者，或18至22歲殘障人士。如果退休人員生前還要供養父母，而且供養花費占到老人們生活費用的一半以上，在退休者過世後，他或她的父母可以享受領取過世子女的社安金。

如果退休人員生前已離婚，政府規定，只要原配偶的婚姻維持了10年，年齡在60歲以上或是50歲以上但屬於殘障人士，這名前配偶也有資格領取過世的前配偶的社安金。前配偶沒有收入、但需撫養孩子，或前配偶離婚後在60歲前未再婚，符合這兩項條件之一，前配偶也可以領取過世的退休者的社安金。