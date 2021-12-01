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高中名校亞裔生 拍成紀錄片「TRY HARDER!」

記者李雪／洛杉磯報導
紀錄電影「TRY HARDER!」即將公映。（電影海報）
紀錄電影「TRY HARDER!」即將公映。（電影海報）

即將於12月3日在洛杉磯、舊金山以及紐約公映的紀錄電影「TRY HARDER!」，記錄了加州舊金山名校，亞裔學生過半的洛威爾高中（Lowell High School）的學生面臨的壓力，探討當下美國社會階級、種族和教育機會三者的微妙關係。

舊金山公立名校洛威爾高中，是舊金山排名第一，且在整個加州都名列前茅的公立名校。學校曾經以只嚴格根據學生成績擇優錄取而聞名，近70%的學生都是亞裔，且主要是華裔。今年2月時舊金山聯合學區教委會以5比2通過改革，將招生制度從看分數擇優錄取（Merit-based）改為抽籤制度。此舉也一度在華裔社區掀起巨浪。

影片「TRY HARDER!」以幽默和真誠的方式，紀錄了該校學生在大學申請過程中面對的激烈競爭，和需要承受來自自我、家庭和社會的各種壓力。鏡頭跟隨高年級學生穿過走廊進入教室，因為壓力越來越大，需要用成績單、考試成績和整體出色的成績，給菁英大學的招生人員留下深刻印象。

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紀錄電影「TRY HARDER!」即將公映。（電影劇照）
紀錄電影「TRY HARDER!」即將公映。（電影劇照）

片中的學生們自豪地擁有自己的書呆子身分，儘管壓力很大，但他們坦率而幽默地講述自己的故事。他們會實現自己的夢想嗎？如果他們失敗了會怎樣？教育與升學向來是華人家庭和社群關注的話題，片中華裔學生大學申請的經歷在華人社會中引起討論共鳴。

紀錄電影「TRY HARDER!」即將公映。（電影劇照）
紀錄電影「TRY HARDER!」即將公映。（電影劇照）

舊金山 華裔 亞裔

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