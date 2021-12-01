市議員空缺 亞市市議會擬先面試 無共識再選舉

亞凱迪亞（Arcadia）市府30日舉辦特別會議，討論第五選區市議員職位空缺問題。（檔案圖）

亞凱迪亞（Arcadia）市府30日舉辦特別會議，討論第五選區市議員職位空缺問題，目前市議會希望通過候選人遞交申請，市議會面試 的方式來處理空缺的問題。如果屆時市議會無法就面試結果達成一致時，再於明年初進行特別選舉。

對於華裔 律師李軍的參選，亞市華裔副市長鄭博仁表示，他很開心有好的人選出來代表亞市，職位空缺的競選過程公開給每一個居民，任何人想競選市議員，都可申請，到市議會來面試。

不過他說，如果要代替因突然逝世的原有市議員Roger的職位，一定要有社會服務經驗，因為作為市議員服務社區才是最重要的，要對社區有貢獻，他希望找到合適人選幫助亞市。亞市目前還未公開申請者，但參與的過程是公開的，候選人在這周就可開始申請，不管是華人 還是非華人，只要有興趣和熱情都可參選。

華裔市長戴守真表示，一個人要選舉，要更多的融入社區，讓大家看到他的作為才是最重要。他說，12月9日候選人會來參加面試，如果能從中選一個就不用走選舉程序。如果進入選舉程序，市議員就只能做半年，11月還要參加正式選舉。但如果是同一個人，這個人等於選兩次，任期就最多只能做四年零六個月，因為市府規定一個人只能被連續選兩次。

明年亞市除了第五選區，第二選區和第三選區都需要選舉，第二選區的現任市議員Tom Beck不能再選，第三選區如戴守真符合參選資格，他還會繼續參選。