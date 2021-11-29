廣場舞排遣孤單寂寞 成生活重心

蒙特利公園市巴恩斯公園的廣場舞。（ 記者王珂╱攝影）

蒙特利公園市廣場舞組織者楊過說，他們這支廣場舞隊伍從最初的一二十人，逐漸壯大到七八十人，人最多的時候小廣場後面的草地都站滿了。他們特別感謝公園的管理人員，為了讓他們每天能跳舞，公園的辦公樓甚至關閉了北門，員工從西門進出，好讓他們放設備。

他強調，為了感謝公園管理者對他們的支持，他們也特別的自覺，趕上公園有什麼節日或者是活動，都會主動離開，儘量不給別人添麻煩，有時候來的人多了，小廣場後面的草坪都站滿了人，草地被踩踏壞了，也很心疼。

據團員講，後來有人跟公園管理人員反映，跳舞的人擋住了小廣場和路之間的通道，公園管理人員和他們講了之後，他們特別重視，立即調整隊列，在後排給行人讓出一條通道。

團員有的說希望場地更大一些，有的說希望音響設備更專業一些。楊過說，「其實廣場舞在大家看來好像是一種街頭文化，顯得不那麼入流，但從我們跳舞至今，團隊收到很多回饋，對很多團員來說意義非凡。在美國 的退休華人 群體，生活比較孤單寂寞，每天晚上來跳舞成了很多人一天中最重要的事。」

他表示，廣場舞的舞步和歌曲都在不斷的改變，甚至加入了平四和慢三的舞步，每個廣場舞團體選的舞種都不一樣，一般分為三類：1.舞步複雜型的舞蹈，以力量型的鬼步舞為代表，動作快速有力，音樂強力震撼。2.音樂優雅的舞蹈，選用歌曲以放鬆身心、陶冶情操為主，柔情的歌曲加上優雅的舞步，讓舞者流連忘返、沉浸其中。3.鍛煉型舞蹈，動作比較舒展，在廣場中比較常見，在跳舞的同時又能鍛煉身體。

最初的時候他們會有一些舞步比較複雜的舞蹈，但經過逐步調整，舞步更加通俗易學，即使是不會跳舞的人，在旁邊看上一兩次，也能夠很快上手。在動作上更加整齊劃一，使整支隊伍看起來更加的專業和有較高的素養。