FASCA橙縣分會 頒美國總統志工服務獎

金獎得主盧彥嘉（前排左起）、盧彥綾、橙僑中心主任蔣翼鵬、僑務委員張珮鑾、諮詢導師何佳琪、金獎得主高郁翔、林詩旂，二排左起銀獎得主林昀儀及林亞軒、銅獎得主杜貞儀、林邦誠、賴煒皓及吳丞恩。（橙僑中心提供）

FASCA海外青年文化志工協會橙縣 分會的2021年度「美國 總統志工服務獎」頒獎典禮，27日在橙縣華僑文教服務中心舉行。當天有19位青年文化志工參加典禮，橙僑中心主任蔣翼鵬應邀擔任頒獎人。

蔣翼鵬主任頒獎時，除嘉勉2021年獲獎11位青年文化志工，也感謝所有青年文化志工在新冠肺炎疫情期間，持之以恆參加培訓、培力月會及社區公益服務，利用線上分享文化簡報，並拍攝、編輯影片，來支持僑社及僑教活動。同時還特別感謝FASCA橙縣分會三位諮詢導師，參加僑委會一個月的遠距研習，並歡迎新任諮詢導師何佳琪加入FASCA橙縣分會的大家庭。

僑務委員暨諮詢導師張珮鑾表示，「美國總統志工服務獎」是白宮頒予熱心社區服務人士最高榮譽，FASCA橙縣分會2021年度獲得金獎者包括高郁翔(Victor Kao)、盧彥嘉(Garrick Lu)、盧彥綾(Elisa Lu)、林詩旂(Grace Lin)。銀獎為林亞軒(Allison Lin)、林昀儀(Joyce Lin)。銅獎為林邦誠(Matthew Lin)、杜貞儀(Hannah To)、吳丞恩(Melvin Wu)、徐靖棋(Alven Hsu)及賴煒皓(Leo Lai)。

當天頒獎典禮由諮詢導師何佳琪主持，諮詢導師暨僑務促進委員胡佳惠及獲獎青年文化志工家長也應邀觀禮。助理導師高郁翔分享參加「2021全球青年僑務會議」感想，他非常關心台美友好關係發展，並發起FASCA-OC幹部共同籌備感恩節排骨便當現場慈善義賣。高郁翔說明出生美國僑青從小吃到大的美國豬肉，都合乎國際食安標準，希望青年文化志工能向台灣 親友說明反萊豬進口將影響台美經貿互動。

高郁翔表示，他常與不同族裔朋友到知名連鎖日式炸豬排、韓式豬肉泡菜鍋餐廳用餐，同學們都長得高大健康，還多是學校運動校隊選手。橙僑中心主任蔣翼鵬、諮詢導師、助理導師及青年文化志工也先後分享各自喜歡的美國豬肉製作的台式美食，包括滷肉飯、滷豬腳、炸排骨、客家小炒、苦瓜排骨湯等，傳達食用美國豬肉的安心與開心。