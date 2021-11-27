大家來寫書12月2日線上新書發表 世界日報Youtube頻道U視頻直播

「大家來寫書」12月2日舉辦線上新書發表會直播，今年有29位作者出版30本著作，更有90多歲高齡作家出書。

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洛杉磯世界日報 第11屆「大家來寫書」活動將於12月2日舉辦線上新書發表會直播節目。屆時每位作者將會通過世界日報Youtube頻道U視頻介紹自己的新書和寫作心路歷程。

許多民眾在疫情 期間迸發了創作熱情，今年「大家來寫書」共有29位作者出版了30本著作。書籍主題豐富多彩，除了描述疫情期間的生活、還有追憶往昔，時事政評，生活感悟等內容，表現了各位作者人生的方方面面。而且，今年的作者有朋友檔、祖孫檔的聯合創作，更有90多歲高齡作家出書。

由於疫情，今年的「大家來寫書」新書發表會由線下改為線上與紙本結合的形式進行，29位作者都已接受了記者採訪，將他們的創作經歷陸續刊登在新聞中。世界日報Youtube頻道U視頻專門開闢了「第11屆大家來寫書」板塊，推介各位作者的作品。此外，各位的著作將在12月3日世界日報美西要聞版呈現。

世界日報洛杉磯社總編輯張耀民說，今年大家來寫書的作品有朋友檔、祖孫檔的聯合創作，更有90多歲高齡作家出書。他說，這「讓人深受感動，也渴望激勵更多華人加入大家來寫書的行列，為自己的人生留下紀錄。」世界日報再次感謝各位作者對大家來寫書活動的熱心參與。

第11屆大家來寫書線上新書發表會將在12月2日進行直播，時間是美西上午11時（美中下午1時，美東下午2時）。直播網址為：https://youtu.be/BTtBuqCbTo0，或掃二維碼即可進入頻道觀看。