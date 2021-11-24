紅藍卡登記剩兩周 SCAN計畫福利多

2022年聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)開放登記剩下最後不到兩周，民眾宜抓緊時間，選擇最大利益且使用起來得心應手的健保計畫。（SCAN健保計畫提供）

從10月15日開始、將在12月7日最後截止的聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡)開放登記剩下最後不到兩周，已參加或符合資格參加的民眾，可在開放期間取消 、新增或轉換現有的優勢計畫(Advantage Plan) ，也就是聯邦醫療保險C部分(Medicare Part C)，或處方藥物計畫的D部分(Part D)。新計畫將在2022年1月1日起生效。

專家指出，如果未更改計畫，2021年投保計畫一般來說將在2022年續用，但民眾最好查看自己的投保計畫是否為最佳選擇。為自己選擇醫療承保將影響個人的健康、生活品質及預算，宜全面考慮。投保人應該在健保 計畫中尋找哪些重點呢？當然是承保最常使用的服務。同時，如果你想看某些特定醫生，請查明他們是否屬於該計畫醫師網絡的一部分。

其中SCAN健保計畫是美國最大的非營利性聯邦醫療保險優勢計畫（Medicare Advantage）之一，超過43年來致力於保持老年人的健康和獨立，並為實現這一目標而設計了各種福利 和服務。

2022年SCAN健保計畫將提供更多的福利，其中SCAN Balance (HMO SNP) 計畫，有更低的共付額、超低最高自付額和$0胰島素選項；可能包括交通接送、牙科和視力保健、健身房會員、居家服務；免費的FitBit和加強科技方面的福利。此外，該健保計畫是由一群專業且樂於助人的當地經紀代理組成，熟悉的語言，專業的服務，都可讓自己的健保計畫使用起來更加得心應手。

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